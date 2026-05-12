Δένδιας: Το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα

Το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές ημέρες είναι ουκρανικό ανακοίνωσε την Τρίτη ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε δήλωσή του προσερχόμενος στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Όπως είπε ο κ. Δένδιας, «θα ενημερώσω τους συναδέλφους μου - παρουσία μέσω βιντεοκλήσης του Ουκρανού υπουργού Άμυνας- για τα δεδομένα σχετικά με το drone που "ψαρέψαμε" στην Ελλάδα, είναι ουκρανικό».

«Η παρουσία αυτού του θαλάσσιου drone επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας» πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας.

«Είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα» κατέληξε στη δήλωσή του ο Νίκος Δένδιας.

Στο θέμα του θαλάσσιου drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα αναφέρθηκε χθες, Δευτέρα, και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης κατά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες .

Ο κ. Γεραπετρίτης έκανε λόγο για «μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη», προαναγγέλλοντας πως «όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα» στέλνοντας σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση για τα όρια των αντοχών των ελληνικών Αρχών απέναντι σε ανάλογα φαινόμενα.

