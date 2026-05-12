Διαμαρτυρία έξω από το ΡΙΚ για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026

Σε κινητοποίηση έξω από τις εγκαταστάσεις του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) στην Αγλαντζιά καλεί σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου 2026, η κίνηση «United for Palestine Λευκωσίας». Η εκδήλωση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 18:00, επικεντρώνεται στη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό της Eurovision 2026, σε μια περίοδο έντονων πολιτικών και ανθρωπιστικών εξελίξεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η σημερινή διαμαρτυρία αποτελεί συνέχεια της επιστολής που απέστειλαν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών προς τη διεύθυνση του ΡΙΚ στις 5 Απριλίου 2026. Με την εν λόγω επιστολή, καλούσαν τη δημόσια ραδιοτηλεόραση να ασκήσει πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), ζητώντας την επανεξέταση της συμμετοχής του ισραηλινού δημόσιου φορέα στον διαγωνισμό.

Τα κύρια αιτήματα

Οι οργανώσεις που στηρίζουν την πρωτοβουλία ζητούν από το ΡΙΚ και τις αρμόδιες αρχές:

Επίσημη παρέμβαση στην EBU: Να κατατεθεί αίτημα επανεξέτασης της επιλεξιμότητας του ισραηλινού φορέα, στη βάση προηγούμενων κριτηρίων και αποφάσεων της Ένωσης.

Αποσαφήνιση των κανονισμών: Να διευκρινιστεί με σαφήνεια τι περιλαμβάνει ο «απολιτικός» χαρακτήρας του διαγωνισμού και πώς αυτός εφαρμόζεται στην τρέχουσα συγκυρία.

Διαφάνεια και ενημέρωση: Να υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από πλευράς ΡΙΚ για τη στάση που τήρησε στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων εντός της EBU.

Η κίνηση υποστηρίζει ότι η συμμετοχή του Ισραήλ δεν μπορεί να ιδωθεί ξεκομμένη από το ευρύτερο ανθρωπιστικό πλαίσιο. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στόχος της κινητοποίησης είναι η ενίσχυση της θεσμικής αξιοπιστίας της Eurovision και η διασφάλιση ότι ο διαγωνισμός δεν θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο εξωραϊσμού πολιτικών καταστάσεων.