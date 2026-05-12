Νεκρός ο 78χρονος που αναζητείτο στην Πάφο – Εξετάζεται ενδεχόμενο δαγκώματος από οχιά

Νεκρός εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή κοντά στο Πραιτώρι της επαρχίας Πάφου ο 78χρονος Αχιλλέας Μιχαήλ, ο οποίος είχε δηλωθεί ως ελλείπον πρόσωπο τις προηγούμενες ημέρες, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της νεκροτομής, καθώς εντοπίστηκαν ενδείξεις που παραπέμπουν πιθανόν σε δάγκωμα οχιάς στο κάτω μέρος του ενός ποδιού του άτυχου ηλικιωμένου.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, ολοκληρώθηκε η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του 78χρονου. Κατά τη διαδικασία λήφθηκαν δείγματα, τα οποία θα αποσταλούν για εξειδικευμένες επιστημονικές και τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια θανάτου. Οι ιατροδικαστικές αρχές εντόπισαν σημάδια στο κάτω μέρος του ποδιού, τα οποία εξετάζεται κατά πόσο προέρχονται από δάγκωμα οχιάς, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οριστικό συμπέρασμα.

Οι έρευνες των Αρχών είχαν ξεκινήσει από την Κυριακή , όταν εντοπίστηκε το όχημα του ηλικιωμένου στην ευρύτερη περιοχή του Πραιτωρίου. Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την Αστυνομία, με τη συμμετοχή επίγειων δυνάμεων, drones με θερμικές κάμερες, ανιχνευτικών σκύλων αλλά και ελικοπτέρου την Δευτέρα . Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, ο ηλικιωμένος δεν είχε εντοπιστεί κατά την πρώτη ημέρα των επιχειρήσεων.

Τελικά, κατά τη διάρκεια των χθεσινών ερευνών, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν τη σορό του σε ανοικτό χωράφι στην ανατολική περιοχή της επαρχίας Πάφου. Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τον 78χρονο Αχιλλέα Μιχαήλ, ο οποίος είχε καταχωρηθεί ως ελλείπον πρόσωπο από τις 8 Μαΐου.

Οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο ηλικιωμένος, ενώ τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένονται να δώσουν κρίσιμες απαντήσεις για την υπόθεση.