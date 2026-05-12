Φειδίας Παναγιώτου: «Το σύστημα μας φοβάται» – Τι είπε για το Κυπριακό και τις ξένες επενδύσεις (βίντεο)

Τις θέσεις και τη φιλοσοφία του κινήματός του σε τηλεοπτική του παρουσία στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΙΓΜΑ , υπερασπίστηκε, ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας, Φειδίας Παναγιώτου απαντώντας σε επικρίσεις που αφορούν την πολιτική του εμπειρία, τις θέσεις του κόμματος και τις πρόσφατες δηλώσεις του για το Κυπριακό και τις ξένες επενδύσεις.

Ο κ. Παναγιώτου υποστήριξε ότι το πολιτικό και μιντιακό σύστημα επιτίθεται στην Άμεση Δημοκρατία επειδή φοβάται την αυξανόμενη απήχησή της. Όπως ανέφερε, δέχεται καθημερινά έντονη κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ θεωρεί πως αντιμετωπίζεται πιο αυστηρά σε σχέση με τα παραδοσιακά κόμματα.

Απαντώντας στις ανησυχίες ότι η είσοδος περισσότερων μικρών κομμάτων στη Βουλή θα δημιουργήσει αστάθεια, είπε ότι αντίθετα αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερες συνεργασίες και συμβιβασμούς. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα χώρες με πολυκομματικά συστήματα, όπως η Ολλανδία.

Παραδέχθηκε ότι στην αρχή της πολιτικής του πορείας υπήρχε έλλειψη εμπειρίας, ωστόσο τόνισε ότι ο ίδιος και η ομάδα του έχουν αποκτήσει σημαντική γνώση μέσα από τη θητεία τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε σχέση με περιστατικό στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου είχε δεχθεί κριτική επειδή δεν γνώριζε λεπτομέρειες ψηφοφορίας, ο κ. Παναγιώτου εξήγησε ότι τότε βρισκόταν λίγο πριν από τον γάμο του, υποστηρίζοντας πάντως ότι η ομάδα του είχε ψηφίσει σωστά σε ζητήματα που αφορούσαν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την Κύπρο και ειδικά για την Αμμόχωστο.

Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσαν και οι δηλώσεις του για ξένους επενδυτές που αγοράζουν ακίνητα στην Κύπρο. Ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι το θέμα δεν αφορά μόνο Ισραηλινούς επενδυτές, αλλά γενικότερα υπηκόους τρίτων χωρών, όπως Ρώσους και Ουκρανούς. Υποστήριξε ότι μέσω εταιρικών σχημάτων παρακάμπτονται οι περιορισμοί της νομοθεσίας, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται μεγάλες εκτάσεις γης και ακίνητα σε ξένα συμφέροντα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η πρακτική συμβάλλει στην αύξηση των τιμών ακινήτων και ενοικίων, δυσκολεύοντας τους Κύπριους πολίτες. Πρότεινε μάλιστα την επιβολή περιορισμών στις αγορές ακινήτων από ξένους επενδυτές, επιτρέποντας μόνο περιορισμένες αγορές για ιδιοκατοίκηση ή παραγωγικές επενδύσεις.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το κόμμα του δεν έχει ακόμη ολοκληρωμένες θέσεις για όλα τα ζητήματα, εξηγώντας ότι ως νέο πολιτικό κίνημα επικεντρώνεται κυρίως σε ορισμένα βασικά προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Αναφερόμενος στη φιλοσοφία της Άμεσης Δημοκρατίας, υποστήριξε ότι βασικός στόχος είναι οι πολίτες να έχουν πιο ενεργό ρόλο στη λήψη αποφάσεων και όχι να περιορίζονται μόνο στις εκλογές κάθε πέντε χρόνια. Για ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, όπως η υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια ή η θανατική ποινή, είπε ότι η τελική απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται μέσα από διαβούλευση με την κοινωνία, διευκρινίζοντας πάντως ότι προσωπικά δεν στηρίζει τη θανατική ποινή.

Για το Κυπριακό, ο κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι μέσα από την εμπειρία του στο Ευρωκοινοβούλιο διαμόρφωσε την άποψη πως η Τουρκία επιδιώκει σταδιακά να αυξήσει την επιρροή της στην Κύπρο, αρχικά μέσω της προώθησης λύσης δύο κρατών και αργότερα μέσα από μια μορφή συνομοσπονδίας. Τόνισε ότι η βασική «κόκκινη γραμμή» του κινήματός του είναι να μην αποκτήσει η Άγκυρα έλεγχο πάνω στην Κυπριακή Δημοκρατία.