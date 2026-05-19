Για «διαστρέβλωση της ιστορίας» κατηγορεί την Ελλάδα για 19 Μαΐου - Πόντο το ΥΠΕΞ Τουρκίας

Νέα επίθεση της Άγκυρας κατά της Ελλάδας για τη Γενοκτονία των Ποντίων

Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τις εκδηλώσεις μνήμης της 19ης Μαΐου για τη Γενοκτονία των Ποντίων, κατηγορώντας την Αθήνα για «αβάσιμους ισχυρισμούς» και «διαστρέβλωση της ιστορίας».

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας υποστηρίζει ότι η Ελλάδα χρησιμοποιεί πολιτικά τον ισχυρισμό περί «Πόντου», ενώ κάνει λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εχθρότητας μέσα από την ιστορία.

Η Άγκυρα αναφέρει ότι η 19η Μαΐου 1919 αποτελεί για την Τουρκία την ημερομηνία έναρξης του εθνικού αγώνα του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ κατά των «δυνάμεων κατοχής», στις οποίες περιλαμβάνει και την Ελλάδα.

Παράλληλα, επαναφέρει τη ρητορική περί «Μεγάλης Ιδέας», υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα προσπαθεί να καλύψει την ήττα της στη Μικρασιατική Εκστρατεία μέσω των αναφορών στον Πόντο. Στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται ακόμη αναφορές στην Τριπολιτσά του 1821 και στη Μικρασιατική Εκστρατεία, με την Άγκυρα να καλεί την Ελλάδα «να σταματήσει να εκμεταλλεύεται την ιστορία για πολιτικούς λόγους».

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών καταλήγει καλώντας την Αθήνα, αντί «να δημιουργεί εχθρότητα από την ιστορία», να συμβάλει στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων «μέσα σε πνεύμα ειρήνης και συνεργασίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ

