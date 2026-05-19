Χριστοδουλίδης: Η εκτελεστική εξουσία δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή στην υπόθεση «Σάντη»

Η εκτελεστική εξουσία δεν έχει καμία απολύτως εμπλοκή στην υπόθεση «Σάντη», δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο προσερχόμενος στην εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας αναπτυξιακής τουριστικής στρατηγικής του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας αν αναμένονται εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση «Σάντη» ένεκα και της σύσκεψης στη Νομική Υπηρεσία για το θέμα αυτό, ο Προέδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι ως εκτελεστική εξουσία, «δεν γνωρίζω αν πρόκειται να υπάρξουν εξελίξεις ή όχι, δεν έχουμε καμία απολύτως εμπλοκή στο συγκεκριμένο θέμα».

«Όπως και σε όλα τα θέματα, αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας», είπε ο Πρόεδρος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

