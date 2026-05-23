Καρυστιανού: «Στελέχη μας θα είναι μόνο τα πρόσωπα που θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα μας»

Απάντηση στο ποια θα είναι τα στελέχη του υπό ίδρυσή κόμματός της δίνει με ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού αναφέροντας ότι τα ονόματά τους θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του κινήματος

Η κυρία Καρυστιανού έκανε την ανάρτηση απαντώντας ουσιαστικά σε δημοσιεύματα τα οποία όπως υποστηρίζει «επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος».

«Συνεπώς για το Κίνημά μας ισχύει μόνο ό,τι αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα και τα επίσημα κοινωνικά μας δίκτυα», σημειώνει μεταξύ άλλων.