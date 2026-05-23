Γαλλία: Απαγόρευση εισόδου στον Μπεν-Γκβιρ μετά το επίμαχο βίντεο όπου κακομεταχειρίζεται τους ακτιβιστές

Απαγόρευση εισόδου στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ στην επικράτεια της Γαλλίας επέβαλε η κυβέρνηση της χώρας.

Η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται έπειτα από βίντεο που ήρθε στο φως με ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα» πεσμένους στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας.

«Από σήμερα, στον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ απαγορεύεται η είσοδος στη γαλλική επικράτεια», ανακοίνωσε ο Ζαν Νοέλ Μπαρό στο Χ, καταγγέλλοντας «απαράδεκτες ενέργειες σε βάρος Γάλλων και Ευρωπαίων επιβατών του στολίσκου Global Sumud».

«Μαζί με τον Ιταλό ομόλογό μου, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ", πρόσθεσε ο ίδιος.

