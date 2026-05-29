Χανιά: Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου λόγω συμπεριφοράς επιβάτη

Ο επιβάτης συνελήφθη μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Χανίων

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε αεροπλάνο στο αεροδρόμιο των Χανίων, εξαιτίας συμπεριφοράς επιβάτη, το απόγευμα της Παρασκευής.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από τη Γλασκώβη προς την Ουγκάντα. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, προσγειώθηκε εκτάκτως στις 17:30 στον Διεθνή Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», καθώς ένας επιβάτης προκαλούσε φασαρία και αναστάτωση κατά τη διάρκεια της πτήσης και αρνούνταν να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του πληρώματος.

Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί του αεροδρομίου προχώρησαν στη σύλληψη του επιβάτη, ο οποίος κατά τις ίδιες πληροφορίες, συνέχισε να προβάλλει αντίσταση και μετά την άφιξη των αστυνομικών.

Αφού απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος, η πτήση συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό της προς τον τελικό προορισμό της.

Πηγή: lifo.gr

