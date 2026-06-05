Αντώνης Σαμαράς: Ανοίγει τα «χαρτιά» του για νέο κόμμα μιλώντας από την Κρήτη

Την απόφαση να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος περιμένουν όλοι από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μιλάει από την Κρήτη και αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του γύρω από τις πολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνονται εν όψει των εκλογών.

Ο πρώην πρωθυπουργός πραγματοποιεί στο Ηράκλειο την επόμενη παρέμβασή του, εγκαινιάζοντας τον κύκλο συζητήσεων του «Νόημα-Κρήτη» με θέμα: «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο» και με ομιλητές πρώην πρωθυπουργούς της χώρας.

Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, ο κ. Σαμαράς μετά την ομιλία του θα δεχτεί ερωτήσεις και εκεί θα κληθεί να απαντήσει σχετικά με τις προθέσεις του για τη δημιουργία νέου κόμματος.

Εξάλλου, μετά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, ο ίδιος ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν είναι κοντά το νέο κόμμα και με νόημα απάντησε: «Θα τα πούμε το απόγευμα τα άλλα».

Σύμφωνα με το creta24.gr, ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον κ. Αρναουτάκη και αναφέρθηκε στη μακρόχρονη φιλία τους, η οποία – όπως είπε – ξεκίνησε από την περίοδο που οι δύο άνδρες συνυπήρχαν στις Βρυξέλλες ως ευρωβουλευτές.

cnn.gr