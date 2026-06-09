Σκάνδαλο Predator: Η ελληνική Βουλή καλεί τον Ταλ Ντίλιαν – Οι αποκαλύψεις για το deal με την ΕΥΠ που ανάβουν φωτιές

Έτοιμη να καλέσει Ντίλιαν και Δημητριάδη για το predator η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων.

Oι βουλευτές-μέλη των κομμάτων της αντιπολίτευσης έχουν ήδη αρχίσει να καταθέτουν σχετικά αιτήματα με σκοπό να συγκεντρώσουν τα 2/5 του συνόλου τους και να καταστήσουν την κλήση των επίμαχων προσώπων που πρωταγωνίστησαν στο σκάνδαλο, υποχρεωτική

Ένα βήμα πριν από την κλήση προς ακρόαση του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού και κεντρικού προσώπου του σκανδάλου των υποκλοπών, Γρηγόρη Δημητριάδη αλλά και του ισραηλινού κατόχου του κατασκοπευτικού λογισμικού, Ταλ Ντίλαν, βρίσκεται η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων.

Και αυτό γιατί οι βουλευτές-μέλη των κομμάτων της αντιπολίτευσης έχουν ήδη αρχίσει να καταθέτουν σχετικά αιτήματα με σκοπό να συγκεντρώσουν τα 2/5 του συνόλου τους και να καταστήσουν την κλήση των επίμαχων προσώπων που πρωταγωνίστησαν στο σκάνδαλο, υποχρεωτική.

Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει αίτημα, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΕΛΛΥΣΗ και εσχάτως ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες αντίστοιχη κίνηση θα κάνουν τις επόμενες μέρες η Νίκη και η Πλεύση.

Εφόσον τα αιτήματα κατατεθούν όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό της Βουλής (άρθρα 41Α, 43Α) τότε η κλήση των προσώπων καθίσταται όντως υποχρεωτική με μοναδική κίνηση ελιγμού που μένει στην πλειοψηφία να είναι το παιχνίδι των καθυστερήσεων καθώς δυνατότητα εφαρμογής των 2/5 υπάρχει μόνο για μια φορά το μήνα.

Με δεδομένο πως η τελευταία σχετική διαδικασία έγινε στα τέλη του Μάη (20 του μήνα η κλήση Τζαβέλλα και Δεμίρη για ΕΥΠ), η πλειοψηφία θα μπορούσε να καθυστερήσει την διαδικασία μέχρι ενδεχομένως τα μέσα του Ιούλη.

Αυτό που δεν μπορεί να κάνει είναι να αρνηθεί την ενημέρωση των μελών της επιτροπής Θεσμών από τους κεντρικούς πρωταγωνιστές των υποκλοπών.

Πάντως στο αίτημα που κατέθεσε την Τρίτη ο ΣΥΡΙΖΑ ζητείται πέραν των προαναφερθέντων η κλήση προς ακρόαση και του πρώην διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα αλλά και του Merom Harpaz, Γενικού Διευθυντή/ Τεχνικού Διευθυντής της ομάδας Ισραηλινών που έφεραν το παράνομο λογισμικό predator στην Ελλάδα, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

“ Από 02.06.2026 δήλωση του κ. Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της εταιρίας-παρόχου του εν λόγω λογισμικού, όπου ευθέως δηλώνει ότι το λογισμικό παρέχεται μόνο σε κρατικές υπηρεσίες, αλλά κυρίως λαμβάνοντας υπόψιν την τελευταία του παρέμβαση, κατά την οποία ισχυρίζεται ότι υπάρχει έγγραφο συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ αφενός της εταιρίας του, η οποία διαθέτει το παράνομο λογισμικό, και αφετέρου, ως αντισυμβαλλόμενης, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ήδη από το 2020, αλλά και δεκάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με «κρατικούς υπαλλήλους και κυρίως στελέχη της Ε.Υ.Π.», «για τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα που αφορούσαν τη λειτουργία του Predator, καθώς και για καθημερινές διορθώσεις του συστήματος», τίθεται μετ’ επιτάσεως ζήτημα δημόσιου ενδιαφέροντος, ως προς τη διαφάνεια και λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών, το οποίο αφορά τη δημόσια ζωή, τη λειτουργία των Θεσμών αλλά και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών”, αναφέρει χαρακτηριστικά το αίτημα της Κουμουνδούρου.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι συνεδριάσεις της Θεσμών που αφορούν στην ΕΥΠ είναι μυστικές ενώ παρότι στον Κανονισμό γίνεται σαφές ότι η παρουσία των προσώπων είναι υποχρεωτική, στο παρελθόν έχουν υπάρξει περιπτώσεις άρνησης παρουσίας (Τζαβέλλας).

In.gr