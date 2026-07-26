Ένας-ένας, μεν κουντιέστε... Έφυγε και ο Ζαρούνας από το ΑΛΜΑ. Ο Οδυσσέας, μαθαίνουμε, δεν τον θεωρούσε εκ των ανθρώπων του στενού του περίγυρου, σε αντίθεση με τον Παναγιώτη Ευαγγελίδη, ο οποίος είναι συμπαθής στον Οδυσσέα αφού είναι κι αυτός απόφοιτος του Πολυτεχνείου. Τώρα θα μου πείτε, προέκυψε κάτι σοβαρό; Η απάντηση είναι όχι. Απλώς το ΑΛΜΑ ως ένα προσωποπαγές κόμμα λειτουργεί ανάλογα με τις ορέξεις και τις διαθέσεις του αρχηγού. Αυτός μου αρέσει, αυτός δεν μου αρέσει. Αυτός μας κάνει, αυτός δεν μας κάνει. Ήταν, όπως του έλεγε, μέλος του ΑΛΜΑ αλλά δεν εκπροσωπούσε το ΑΛΜΑ.

ΘΟΥΚΗΣ