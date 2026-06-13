Λεμεσός: Τρεις σοβαρά τραυματίες σε σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στον δρόμο Ομόδους-Μαντριών

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε 18 μηνών κοριτσάκι στο νοσοκομείο – Συνελήφθη ο παππούς του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Θρίλερ με τα αίτια θανάτου του βρέφους που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σηπτική εικόνα – Οι γιατροί πάλευαν 48 λεπτά για να το κρατήσουν στη ζωή, δεν υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης.

Τραγική κατάληξη είχε η νοσηλεία ενός κοριτσιού ηλικίας 18 μηνών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το βράδυ της Παρασκευής. Όπως μεταδίδει το Cretalive.gr, οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης για 48 λεπτά, χωρίς να καταφέρουν να το κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το βρέφος, που ήταν Ρομά στην καταγωγή, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τις τελευταίες ημέρες. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι λίγες ημέρες πριν είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή.

Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και ο 45χρονος παππούς του, ο οποίος το φρόντιζε καθώς οι γονείς του εργάζονται εκτός Κρήτης, το μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί παρουσίαζε σηπτική εικόνα. Στη συνέχεια υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή, με το ιατρικό προσωπικό να προχωρά άμεσα σε προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, οι οποίες δεν απέδωσαν.

Όπως αναφέρει το Cretalive.gr, με οδηγίες της Εισαγγελίας συνελήφθη ο 45χρονος παππούς για το αδίκημα της έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Πάντως, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το μέσο, οι γιατροί δεν έχουν εντοπίσει εξωτερικά σημάδια που να παραπέμπουν σε κακοποίηση ή παραμέληση του παιδιού.

Tags

ΘΑΝΑΤΟΣΒΡΕΦΟΣΕΛΛΑΔΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΡΗΤΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα