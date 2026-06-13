Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε 18 μηνών κοριτσάκι στο νοσοκομείο – Συνελήφθη ο παππούς του

Τραγική κατάληξη είχε η νοσηλεία ενός κοριτσιού ηλικίας 18 μηνών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το βράδυ της Παρασκευής. Όπως μεταδίδει το Cretalive.gr, οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης για 48 λεπτά, χωρίς να καταφέρουν να το κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το βρέφος, που ήταν Ρομά στην καταγωγή, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τις τελευταίες ημέρες. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι λίγες ημέρες πριν είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή.

Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και ο 45χρονος παππούς του, ο οποίος το φρόντιζε καθώς οι γονείς του εργάζονται εκτός Κρήτης, το μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί παρουσίαζε σηπτική εικόνα. Στη συνέχεια υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή, με το ιατρικό προσωπικό να προχωρά άμεσα σε προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, οι οποίες δεν απέδωσαν.

Όπως αναφέρει το Cretalive.gr, με οδηγίες της Εισαγγελίας συνελήφθη ο 45χρονος παππούς για το αδίκημα της έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Πάντως, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το μέσο, οι γιατροί δεν έχουν εντοπίσει εξωτερικά σημάδια που να παραπέμπουν σε κακοποίηση ή παραμέληση του παιδιού.