Γιατί ο Δεκαπενταύγουστος αποκαλείται «Πάσχα του Καλοκαιριού» - Η παράδοση με τα πανηγύρια

Ο Δεκαπενταύγουστος, γνωστός και ως «Πάσχα του Καλοκαιριού», γιορτάζεται σε ολόκληρη την Κύπρο με θρησκευτική κατάνυξη, πανηγύρια και εκδηλώσεις που διατηρούν ζωντανά τα έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου.

Πανηγύρια που ενώνουν θρησκεία και παράδοση

Ο Δεκαπενταύγουστος έχει ταυτιστεί διαχρονικά με τα πανηγύρια, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής, ιδιαίτερα στην επαρχία Πάφου. Αν και με την πάροδο των χρόνων πολλά από αυτά εξελίχθηκαν σε φεστιβάλ και οργανωμένες γιορτές, εξακολουθούν να συνδυάζουν τη μουσική, τον χορό, το φαγητό και τη συνάντηση των κατοίκων και των επισκεπτών.

Παλιότερα, τα πανηγύρια δεν είχαν μόνο θρησκευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα, αλλά και έντονη εμπορική διάσταση. Οι επισκέπτες μπορούσαν να προμηθευτούν οπωρικά, όσπρια, φρούτα, εργαλεία, σκεύη και άλλα παραδοσιακά προϊόντα, συνδυάζοντας τη συμμετοχή στη γιορτή με τις ανάγκες της καθημερινότητας.

Γιορτές και εκδηλώσεις σε όλη την Πάφο

Σήμερα, σχεδόν σε όλες τις κοινότητες της επαρχίας Πάφου διοργανώνονται εκδηλώσεις με μουσική και χορό, δίνοντας την ευκαιρία σε κατοίκους, απόδημους που επιστρέφουν στα χωριά τους και επισκέπτες να συναντηθούν και να γιορτάσουν μαζί.

Η διατήρηση αυτών των εκδηλώσεων συμβάλλει στη διαφύλαξη της τοπικής παράδοσης και ενισχύει τη σύνδεση των νεότερων γενεών με τα έθιμα του τόπου.

Πλήθος πιστών στις μονές της Παναγίας

Την ίδια ώρα, οι ιερές μονές της επαρχίας Πάφου πανηγυρίζουν τη μεγάλη γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πιστοί από ολόκληρη την Κύπρο επισκέπτονται τη Μονή Αγίου Νεοφύτου και τη Μονή Χρυσορρογιατίσσης, συμμετέχοντας στις λατρευτικές εκδηλώσεις.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στις εκκλησίες της Παναγίας σε ολόκληρο το νησί, οι οποίες λειτουργούν με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια και προσελκύουν εκατοντάδες πιστούς και επισκέπτες.

Γιατί ο Δεκαπενταύγουστος αποκαλείται «Πάσχα του Καλοκαιριού»

Σύμφωνα με τη μελετήτρια της παράδοσης Άννα Τσέλεπου, η Κοίμηση της Θεοτόκου συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες γιορτές της Χριστιανοσύνης και κατ’ επέκταση στις σημαντικότερες θρησκευτικές εορτές της Κύπρου.

Όπως αναφέρει, ολόκληρο το πρώτο μισό του Αυγούστου είναι αφιερωμένο στην Παναγία μέσα από περίοδο νηστείας και πνευματικής προετοιμασίας, μέχρι τη μεγάλη γιορτή της 15ης Αυγούστου. Η σημασία της ημέρας είναι τέτοια ώστε ο λαός την έχει καθιερώσει ως «Πάσχα του Καλοκαιριού» ή «Πάσχα της Παναγίας».

Οι άρτοι και το γιορτινό τραπέζι

Ιδιαίτερη θέση στα έθιμα της ημέρας κατέχουν οι χειροποίητοι άρτοι που προσφέρονται στις εκκλησίες. Όπως σημειώνει η κ. Τσέλεπου, οι νοικοκυρές μεταφέρουν από το προηγούμενο βράδυ τους άρτους που έχουν ζυμώσει, μαζί με τα ψωμιά που προορίζονται για το γιορτινό τραπέζι της επόμενης ημέρας.

Πρόκειται για ένα έθιμο που εξακολουθεί να συνδέει τη θρησκευτική πίστη με την οικογενειακή και κοινοτική ζωή, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος του εορτασμού.

Η ιδιαίτερη σχέση των Κυπρίων με την Παναγία

Η Άννα Τσέλεπου επισημαίνει ότι η Παναγία κατέχει διαχρονικά ξεχωριστή θέση στην καρδιά των Κυπρίων. Ιδιαίτερα για τις γυναίκες που βίωσαν την απώλεια αγαπημένων προσώπων στους πολέμους της Κύπρου, η σχέση αυτή αποκτά ακόμη βαθύτερη διάσταση.

Η Παναγία, σημειώνει, αποτελεί τη διαχρονική επίκληση στις στιγμές χαράς αλλά και πόνου, παραμένοντας σταθερό σημείο αναφοράς για τους πιστούς.

Μια γιορτή που ενώνει πίστη και κοινωνική ζωή

Όπως τονίζει η μελετήτρια της παράδοσης, ο Δεκαπενταύγουστος στην Πάφο και γενικότερα στην Κύπρο δεν είναι μόνο μια μεγάλη θρησκευτική γιορτή. Είναι ταυτόχρονα μια ημέρα κατά την οποία συναντώνται η πίστη, η οικογένεια, η παράδοση, η κοινωνική συνεύρεση και το γλέντι, διατηρώντας ζωντανό έναν κύκλο εθίμων που περνά από γενιά σε γενιά.

Πηγή: ΚΥΠΕ