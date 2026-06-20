Ξύπνησε ο πύρινος εφιάλτης στην Ελλάδα: Τιτάνια μάχη με τις φλόγες στην Εύβοια – 120 πυροσβέστες και 15 εναέρια μέσα (εικόνες + βίντεο)

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο στην περιοχή Αλμυροπόταμου, στην Κάρυστο Ευβοίας. Συγκεκριμένα επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ότι στο Αλιβέρι πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 5 έως 6 μποφόρ και κατά τόπους οι ριπές τους στα 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να δημιουργούνται κηλιδώσεις και νέες εστίες φωτιάς. Επίσης, σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις γραμμές υψηλής τάσης και τις ανεμογεννήτριες που βρίσκονται διάσπαρτες, δυσκολεύουν την ακρίβεια στις βολές νερού των εναερίων μέσων.

Παρ όλα αυτά, όπως επισημαίνεται, οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Το ανακριτικό τμήμα της Εύβοιας βρίσκεται στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση από τις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι Ευβοίας

Σημειώνεται ότι έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα από το 112, το πρώτο στις 17:05 για ετοιμότητα στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι και το δεύτερο στις 17.58 για απομάκρυνση από τις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίοι προς Στύρα Ευβοίας.

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ