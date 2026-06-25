Ελλάδα: Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου σε λίμνη στο Μέτσοβο κατά τη διάρκεια υδροληψίας

Στην τεχνητή λίμνη Αώου κατέπεσε το μεσημέρι της Πέμπτης πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου BELL, το οποίο συμμετείχε σε επιχείρηση αεροπυρόσβεσης στην περιοχή των Γρεβενών.

Όπως μεταδίδει το enikos.gr, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που το ελικόπτερο επιχειρούσε υδροληψία από τη λίμνη, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο επιβαίνοντες, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός που εκτελούσε χρέη συνδέσμου, κατάφεραν να εξέλθουν μόνοι τους από το ελικόπτερο μετά την πτώση και είναι καλά στην υγεία τους.

Το εναέριο μέσο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων προκειμένου να συνδράμει στην κατάσβεση πυρκαγιάς στη θέση «Αβγό» των Γρεβενών.

Πηγή: enikos.gr