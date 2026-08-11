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| Οικονομία

ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ για τον διορισμό Οικονομίδη: «Καμία ένσταση, αρκεί να μην υπάρχει ασυμβίβαστο»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η τοποθέτηση των δύο συντεχνιών έρχεται εν μέσω των αντιδράσεων που προκάλεσε ο διορισμός του κ. Οικονομίδη στο ΔΣ της ΑΤΗΚ και της συζήτησης που έχει ανοίξει γύρω από ενδεχόμενο ασυμβίβαστο ή σύγκρουση συμφερόντων.

Καμία ένσταση στον διορισμό του Λοΐζου Οικονομίδη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτει οποιοδήποτε ασυμβίβαστο βάσει της νομοθεσίας, εκφράζουν η Παγκύπρια Ανεξάρτητη Συντεχνία Εργαζομένων στην ΑΤΗΚ (ΠΑΣΕ ΑΤΗΚ) και η Συντεχνία Επιστημονικού Προσωπικού ΑΤΗΚ (ΣΕΠ ΑΤΗΚ).

Σε κοινή τους δήλωση, οι δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις αναφέρουν ότι, «αν δεν υπάρχει οποιοδήποτε ασυμβίβαστο με βάση τη νομοθεσία», δεν έχουν καμία ένσταση στον διορισμό του κ. Οικονομίδη στο ΔΣ του Οργανισμού.

Η τοποθέτηση των δύο συντεχνιών έρχεται εν μέσω των αντιδράσεων που προκάλεσε ο διορισμός του κ. Οικονομίδη στο ΔΣ της ΑΤΗΚ και της συζήτησης που έχει ανοίξει γύρω από ενδεχόμενο ασυμβίβαστο ή σύγκρουση συμφερόντων.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Οικονομίδης είχε διοριστεί πρόσφατα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΗΚ, ενώ ο διορισμός του προκάλεσε αντιδράσεις, μεταξύ άλλων, λόγω της εργασιακής σχέσης της συζύγου του στον Οργανισμό.

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