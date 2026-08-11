Bloomberg: Η Apple ετοιμάζει το «γυάλινο» iPhone για τα 20 χρόνια της συσκευής

Σε έναν από τους μεγαλύτερους επανασχεδιασμούς του iPhone προχωρά η Apple, με στόχο να παρουσιάσει το 2027, στην 20ή επέτειο από την κυκλοφορία της συσκευής, νέα Pro μοντέλα με έντονο το στοιχείο του γυαλιού.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Bloomberg και του Mark Gurman, τα σχέδια της Apple παραμένουν σε ισχύ, παρά τις πληροφορίες αναλυτή της Jefferies ότι το εγχείρημα είχε εγκαταλειφθεί. Πηγές με γνώση του σχεδιασμού ανέφεραν στο Bloomberg ότι η εταιρεία εξακολουθεί να προετοιμάζει τα νέα μοντέλα για το 2027.

Το γυαλί θα καλύπτει τόσο την μπροστινή όσο και την πίσω επιφάνεια των συσκευών και θα καμπυλώνει προς τις πλευρές, ενώ στο κέντρο θα παραμένει μια μεταλλική λωρίδα. Τα δύο μοντέλα είναι γνωστά εσωτερικά στην Apple με τις κωδικές ονομασίες V73 και V74, σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg.

Το ακόμη πιο φιλόδοξο σχέδιο που εγκαταλείφθηκε

Το σχεδιαστικό τμήμα της Apple είχε εξετάσει και μια πιο ακραία εκδοχή, στην οποία το μέταλλο θα περιοριζόταν ακόμη περισσότερο και η συσκευή θα αποτελούνταν σχεδόν εξ ολοκλήρου από γυαλί.

Το συγκεκριμένο σχέδιο εγκαταλείφθηκε σε πρώιμο στάδιο. Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι μηχανικοί αντιμετώπισαν προβλήματα στη σύνδεση των διαφορετικών γυάλινων τμημάτων, ενώ η κατασκευή αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο να εφαρμοστεί σε κλίμακα εκατομμυρίων συσκευών.

Η Apple, πάντως, δεν εγκαταλείπει τη βασική ιδέα. Στόχος της παραμένει ένα iPhone με αισθητική που θα κυριαρχείται από το γυαλί και θα διαφοροποιείται αισθητά από τις σημερινές συσκευές.

Εκπρόσωπος της Apple αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα του Bloomberg.

Η διαφωνία με τον αναλυτή της Jefferies

Το ρεπορτάζ του Bloomberg έρχεται να αντικρούσει έκθεση του αναλυτή της Jefferies, Edison Lee, ο οποίος είχε υποστηρίξει, επικαλούμενος ελέγχους στην εφοδιαστική αλυσίδα, ότι το σχέδιο για το γυάλινο iPhone είχε ακυρωθεί.

Ο Lee είχε συνδέσει την πληροφορία αυτή και με την υποβάθμιση της μετοχής της Apple, θεωρώντας ότι η ακύρωση μιας τόσο σημαντικής συσκευής θα δυσκόλευε την προσπάθεια της εταιρείας να διαθέσει ακριβότερα smartphones.

Ωστόσο, πηγή που μίλησε στο Bloomberg ανέφερε ότι ο οδικός χάρτης προϊόντων της Apple δεν έχει αλλάξει. Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε έως και 2,8% στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα.

Τα νέα σχέδια των iPhone συνήθως οριστικοποιούνται περίπου έναν χρόνο πριν από την καθιερωμένη φθινοπωρινή παρουσίασή τους. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με το Bloomberg, ότι τα μοντέλα του 2027 βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο δοκιμών και το βασικό τους σχέδιο έχει σε μεγάλο βαθμό «κλειδώσει», αν και μπορούν ακόμη να υπάρξουν αλλαγές εάν προκύψουν τεχνικά προβλήματα.

Το iPhone παραμένει η «μηχανή» εσόδων της Apple

Το στοίχημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Apple, καθώς το iPhone εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων της, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ήμισυ του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας. Οι πωλήσεις iPhone αυξήθηκαν κατά 22% το τελευταίο τρίμηνο, ξεπερνώντας τον ρυθμό ανάπτυξης των υπόλοιπων δραστηριοτήτων της Apple.

Πριν από το επετειακό μοντέλο του 2027, η εταιρεία σχεδιάζει ακόμη μία σημαντική αλλαγή στη γκάμα της. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ του Bloomberg, τον επόμενο μήνα αναμένεται η πρώτη αναδιπλούμενη έκδοση του iPhone, η οποία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη μεμονωμένη αλλαγή στην εμφάνιση της συσκευής μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, αναμένονται τα iPhone 18 Pro και Pro Max με σημαντικές βελτιώσεις στις κάμερες και μια νέα σκούρα κόκκινη απόχρωση. Την άνοιξη προγραμματίζεται να ακολουθήσουν το βασικό iPhone 18, το οικονομικότερο 18e και η δεύτερη γενιά του υπέρλεπτου iPhone Air, το οποίο, σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg, θα αποκτήσει δεύτερη κάμερα, καλύτερο επεξεργαστή και μεγαλύτερη αυτονομία.

Πέρα από τα smartphones, η Apple αναπτύσσει επίσης έξυπνα γυαλιά, AirPods με κάμερες και νέες φορετές και οικιακές συσκευές με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου κύματος νέων προϊόντων.

Πηγή: Bloomberg