Ανέφικτη η κατάθεση του συνταξιοδοτικού στις 20 Σεπτεμβρίου στη Βουλή, στο επίκεντρο οι υψηλές συντάξεις

Ανέφικτο θεωρεί πλέον τον στόχο για κατάθεση στη Βουλή στις 20 Σεπτεμβρίου του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας, σημειώνοντας ότι οι κοινωνικοί εταίροι δεν έχουν ακόμη στα χέρια τους το προσχέδιο της νομοθεσίας. Είπε επίσης ότι στην πρώτη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στις 19 Αυγούστου δεν μπορεί, εκ των πραγμάτων, να γίνει ουσιαστική συζήτηση επί του νομοσχεδίου.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Μάτσας ανέφερε ότι «είναι ανέφικτο να αναμένεται ότι θα μπούμε σε βάθος συζήτηση» στις 19 Αυγούστου, καθώς το νομοσχέδιο δεν έχει ακόμη αποσταλεί στους κοινωνικούς εταίρους. Όπως είπε, η συνεδρίαση αυτή ενδεχομένως να έχει «έναν πρώτον ενημερωτικό και διερευνητικό χαρακτήρα», ενώ πριν από το τέλος Αυγούστου δεν αναμένεται να είναι δυνατή η συνολική τοποθέτηση των κοινωνικών εταίρων.

«Είχαμε πει ότι θα έχουμε δύο μήνες ενώπιόν μας για να δούμε το νομοσχέδιο, αλλά ακόμα δεν μας έχει αποσταλεί», ανέφερε, υπενθυμίζοντας τι λέχθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου. Σημείωσε ότι εντός Αυγούστου είναι προγραμματισμένες δύο συνεδριάσεις, στις 19 και στις 28 του μήνα, ωστόσο η πρώτη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ουσιαστική διαβούλευση χωρίς να έχει προηγηθεί η αποστολή του νομοσχεδίου. Ακόμα κι αν το νομοσχέδιο σταλεί αυτή την εβδομάδα, εκτίμησε ότι λόγω των θερινών διακοπών δεν θα είναι δυνατό να συνέλθουν τα συλλογικά όργανα των κοινωνικών εταίρων για να το συζητήσουν.

Δεν μπορεί να είναι μόνο ο πρώτος πυλώνας

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ τόνισε ότι για να υπάρξει συναίνεση στη μεταρρύθμιση, ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι συνολικός και να περιλαμβάνει και τον δεύτερο πυλώνα του συνταξιοδοτικού, δηλαδή τα Ταμεία Προνοίας.

«Για να συναινέσουμε στην προώθηση της μεταρρύθμισης, πρέπει ο σχεδιασμός να είναι συνολικός. Διαφορετικά δεν θα μιλήσουμε για μεταρρύθμιση, θα μιλούμε για αποσπασματικές αναθεωρήσεις», είπε.

Όπως εξήγησε, το νομοσχέδιο που αναμένεται αυτή τη στιγμή αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποτελεί τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων ζητήματα που αφορούν την κατώτατη σύνταξη, την κρατική ενίσχυση προς συνταξιούχους που δεν έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν τις ελάχιστες απαιτούμενες εισφορές, καθώς και το θέμα του 12%.

Τα Ταμεία Προνοίας θα ρυθμιστούν με ξεχωριστό νομοσχέδιο, μετά τη συζήτηση που διεξάγεται στην τεχνική επιτροπή των κοινωνικών εταίρων. Ο κ. Μάτσας είπε ότι η ΣΕΚ θεωρεί πως το θέμα του δεύτερου πυλώνα πρέπει να αποτελέσει μέρος του συνολικού σχεδιασμού, ακόμη και αν συμφωνηθεί η εφαρμογή του σε διαφορετικό χρόνο.

«Εάν δεν υπάρξει συνολικός σχεδιασμός και πούμε ότι ο δεύτερος πυλώνας είναι να αποφασιστεί μετά από δύο ή τρία χρόνια, δεν μας εγγυάται κανένας ότι θα αποτελέσει τελικά μέρος της μεταρρύθμισης. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, οι προτεραιότητες διαφοροποιούνται», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η θέση των κοινωνικών εταίρων είναι να προχωρήσει το συνταξιοδοτικό «πακέτο», ακόμη και αν η εφαρμογή των επιμέρους μέτρων γίνει σε διαφορετικά χρονικά στάδια. Στόχος, είπε, πρέπει να είναι η επάρκεια των συντάξεων, καθώς «ο πρώτος πυλώνας από μόνος του δεν μπορεί να επιφέρει επάρκεια στις συντάξεις».

Ο κ. Μάτσας εξέφρασε πάντως την εκτίμηση ότι είναι εφικτό να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να ψηφιστεί η συνολική μεταρρύθμιση μέχρι το τέλος του χρόνου, εφόσον προχωρήσει ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους.

Σε σχέση με την τεχνική επιτροπή που εξετάζει τα Ταμεία Προνοίας, είπε ότι στόχος είναι εντός Σεπτεμβρίου να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο σκέλος του διαλόγου, ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί στον συνολικό σχεδιασμό της μεταρρύθμισης.

«Όσο πιο συμφωνημένη πρόταση κατατεθεί στη Βουλή, τόσο λιγότερη συζήτηση ενδεχομένως να χρειάζεται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ΣΕΚ θεωρεί πιο υποβοηθητικό και λιγότερο χρονοβόρο να υπάρξει συμφωνία για τα Ταμεία Προνοίας στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος πριν από την κατάθεση των σχετικών νομοσχεδίων στη Βουλή.

Στο επίκεντρο οι υψηλές συντάξεις με αφορμή δημοσίευμα για ενδεχόμενες μειώσεις

Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα του «Φιλελεύθερου» για το ενδεχόμενο μείωσης συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που προκύπτουν από τις εισφορές των εργαζομένων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν αναμένεται να γίνει αποδεκτή από τους κοινωνικούς εταίρους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ζήτημα της μείωσης των λεγόμενων «υψηλών» συντάξεων συνδέεται με τη συζήτηση για την ενίσχυση των χαμηλότερων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, ωστόσο παραμένει κρίσιμο το τι θα θεωρείται υψηλή σύνταξη και, κυρίως, κατά πόσον μπορεί να υπάρξει παρέμβαση σε ωφελήματα τα οποία προκύπτουν στη βάση των εισφορών που έχουν καταβληθεί από τους ασφαλισμένους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν ότι η θέση που διατυπώνεται από την πλευρά των κοινωνικών εταίρων είναι πως δεν μπορεί να δημιουργηθεί η αντίληψη ότι οι συνταξιούχοι με υψηλότερες συντάξεις καλούνται να χρηματοδοτήσουν τους χαμηλοσυνταξιούχους, καθώς η ενίσχυση των χαμηλών συντάξεων αποτελεί ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της κρατικής πολιτικής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Εργασίας έχουν τοποθετηθεί δημόσια ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αρνητική επίδραση στις συντάξεις από τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Πηγή: ΚΥΠΕ