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Τασούλας: Το Κυπριακό παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής Προεδρίας, ο κ. Τασούλας επανέλαβε ακόμη τη δέσμευση της ελληνικής πολιτείας για την επίτευξη δίκαιης λύσης του Κυπριακού, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

To Κυπριακό παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ανέφερε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος δέχθηκε την Παρασκευή αντιπροσωπεία της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων Κύπρου, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Ένωσης Εκτοπισμένων Κοινοτήτων Αμμοχώστου Μιχαήλ Τζιώρτα, τον Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας Ελευθέριο Αντωνίου, τον Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας Ανδρέα Αθανασίου, και την Γραμματέα της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων Ελένη Ζάρου Πατσίκκου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής Προεδρίας, ο κ. Τασούλας επανέλαβε ακόμη τη δέσμευση της ελληνικής πολιτείας για την επίτευξη δίκαιης λύσης του Κυπριακού, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Κατά τη συνάντηση τα μέλη της αντιπροσωπείας αναφέρθηκαν στο δικαίωμα των προσφύγων να επιστρέψουν και να εγκατασταθούν και πάλι στις πατρογονικές τους εστίες. Παράλληλα, ενημέρωσαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά και για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει για την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας Πρόεδρος εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους εκτοπισμένους και τις οικογένειές τους, που εξακολουθούν να υφίστανται τις τραγικές συνέπειες της τουρκικής εισβολής και συνεχάρη τα μέλη της Επιτροπής για το δύσκολο και αξιέπαινο έργο που επιτελούν, υπό δυσχερείς συνθήκες.

ΚΥΠΕ

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