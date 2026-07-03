Κεντρική Τράπεζα: Δύο διαγωνισμοί για ανθρώπινο δυναμικό και επιτόπιους ελέγχους

Την προκήρυξη Διαγωνισμού για την Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ).

Η ΚΤΚ καλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της ΚΤΚ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει δια της ανοικτής διαδικασίας και ως κριτήριο ανάθεσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε €200.000 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με δυνατότητα της ΚΤΚ να λάβει υπό τη σύμβαση υπηρεσίες υποστήριξης κύκλων προαγωγών και άλλες επιπρόσθετες υπηρεσίες συνολικού ύψους μέχρι και 100% της αρχικής αξίας.

Μετά την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη σύμβασης, η ΚΤΚ θα διατηρεί το δικαίωμα για ορισμένα παραδοτέα, είτε να ζητήσει την εκτέλεσή τους από τον ανάδοχο είτε να προκηρύξει νέο διαγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων που θα έχουν υποβάλει αποδεκτή προσφορά, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τις συμφωνίες-πλαίσιο και όπως ειδικότερα προβλέπεται στους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού.

Επιτόπιοι έλεγχοι

Η ΚΤΚ ανακοίνωσε επίσης την προκήρυξη Διαγωνισμού για την αγορά υπηρεσιών υποστήριξης επιτόπιων ελέγχων σε εποπτευόμενα ιδρύματα , σε σχέση με την εφαρμογή των προνοιών του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 και των δυνάμει αυτού κανονισμών και οδηγιών, για περίοδο τριών ετών.

Η ΚΤΚ καλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές για την αγορά υπηρεσιών υποστήριξης επιτόπιων ελέγχων σε εποπτευόμενα ιδρύματα της ΚΤΚ σε σχέση με την εφαρμογή των προνοιών του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 ως έχει έκτοτε τροποποιηθεί, των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών και των σχετικών Ενωσιακών Κανονισμών, για περίοδο τριών ετών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Η ανάθεση σύμβασης θα γίνει δια της ανοικτής διαδικασίας, εφαρμοζομένων των κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η συνολική εκτιμώμενη αξία του αντικειμένου της σύμβασης ανέρχεται σε €900.000 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η ΚΤΚ στοχεύει σε ανάθεση της σύμβασης του εν θέματι διαγωνισμού υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορά για δύο κατηγορίες εποπτευόμενων ιδρυμάτων, όπως ειδικότερα προβλέπεται στους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού. Η ΚΤΚ θα αναθέσει σύμβαση σε μέχρι τέσσερεις αναδόχους στους οποίους θα κατανείμει τα εποπτευόμενα ιδρύματα βάσει κατάταξης των προσφορών, όπως ειδικότερα προβλέπεται στους όρους των εγγράφων του διαγωνισμού.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν τα έγγραφα του διαγωνισμού από τις 3 Ιουλίου 2026 μέχρι τις 7 Αυγούστου 2026 σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της ΚΤΚ πατώντας εδώ. Κ

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται προς την ΚΤΚ και να κατατεθούν μαζί με τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα στο κιβώτιο προσφορών της ΚΤΚ, Γραφείο 018 στο κτίριο της ΚΤΚ στη Λεωφόρο Τζον Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 7 Αυγούστου 2026 και ώρα Κύπρου 12:00 το μεσημέρι.