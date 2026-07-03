«Η φορολογία φουσκώνει τα εισιτήρια»- Η ιδιωτικοποίηση του παράνομου αεροδρομίου Τύμπου εκτόξευσε το κόστος των εισιτηρίων, λέει εκπρόσωπος αεροπορικής

Οι υψηλές τιμές αεροπορικών εισιτηρίων δεν είναι λόγω του κέρδους των εταιρειών, αλλά λόγω της υψηλής φορολόγησης της εταιρείας που διαχειρίζεται το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, ανέφερε ο εκπρόσωπος της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Πήγασος στα κατεχόμενα, Ζεκί Ζιγιά.

Σύμφωνα με την Χαλκίν Σεσί, ο κ. Ζιγιά σχολίαζε τις πρόσφατες δηλώσεις του «υπουργού μεταφορών», Ερχάν Αρικλί να γίνει η σύνδεση Τουρκίας – ψευδοκράτους εσωτερική πτήση της Τουρκίας.

«Οι εσωτερικές πτήσεις σημαίνουν απουσία διαδικασιών μετανάστευσης και τελωνείων, ακόμη και εγγραφής. Υπονοεί ότι η χώρα θα είναι ελεύθερη για όλους. Αυτό είναι αδύνατο υπό την τρέχουσα κατάσταση. Το καθεστώς εσωτερικών πτήσεων και η εφαρμογή φόρου εσωτερικών πτήσεων είναι διαφορετικές έννοιες. Είναι αδύνατο να εφαρμοστεί αυτό», ανέφερε ο κ. Ζιγιά.

Πρόσθεσε ότι η ιδιωτικοποίηση του παράνομου αεροδρομίου έχει αυξήσει το κόστος για τις αεροπορικές εταιρείες, υπενθυμίζοντας ότι προηγουμένως δεν χρεώνονταν τέλη διαμονής και επίγειας εξυπηρέτησης για πτήσεις προς την «τδβκ», όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος, από αεροδρόμια στην Τουρκία και το ψευδοκράτος τους έκανε έκπτωση 50%.

Η κατάργηση αυτών των πρακτικών, είπε, μετά την ιδιωτικοποίηση οδήγησε σε αυξημένο κόστος και ο ίδιος είχε προειδοποιήσει τις αρμόδιες «αρχές» εκ των προτέρων, αλλά οι προειδοποιήσεις του αγνοήθηκαν.

Επέκρινε επίσης την επιβολή ΦΠΑ στους φόρους αναχώρησης. «Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που χρεώνει ΦΠΑ στις αναχωρήσεις. Αυτό αυξάνει άμεσα το κόστος των εισιτηρίων. Είναι μη ρεαλιστικό να περιμένουμε πολύ φθηνά εισιτήρια υπό αυτές τις συνθήκες», είπε.

Σχετικά με τα σχόλια του κ. Αρικλί κι άλλων για τα ακριβά εισιτήρια ο κ. Ζιγιά είπε ότι μπορούν οι αρμόδιες «υπηρεσίες» να αρνηθούν να χορηγήσουν άδειες πτήσης εάν το επιθυμούν. «Ωστόσο, καμία εταιρεία δεν θα ασχοληθεί με μια δραστηριότητα που θα οδηγήσει σε ζημίες. Δεν θα οδηγούσαμε εν γνώσει μας σε αποτυχία. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα ανέστειλαν και τις πτήσεις μας».

Ανέφερε επίσης ότι η Πήγασος συμμετείχε στις πρωτοβουλίες για την ίδρυση μιας νέας εθνικής αεροπορικής εταιρείας μετά που οι «τ/κ αερογραμμές (KTHY)» έπαψαν να λειτουργούν και εξήγησε ότι όταν η τουρκική ιδιωτική εταιρεία έφτασε με την τότε «κυβέρνηση» Ιρσέν Κιουτσιούκ σε συμφωνία εξαγοράς του 50% της «ΚΤΗΥ» κι αυτό ανακοινώθηκε, ο κ. Κιουτσιούκ τους ζήτησε επιπλέον 5 εκ δολάρια.

Η Πήγασος αρνήθηκε να δώσει αυτό το ποσό και η συμφωνία έκλεισε με άλλη εταιρεία τότε, με τον κ. Ζογιά να διερωτάται πώς μπορούν να εμπιστευτούν ξανά την «κυβέρνηση» και να μπουν σε διάλογο για την ίδρυση μιας νέας αεροπορικής εταιρείας μετά από όλο αυτό.

ΚΥΠΕ