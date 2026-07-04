Reuters: Δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί αποχαιρετούν τον Χαμενεΐ στην Τεχεράνη (βίντεο, φώτος)

Δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στο μεγάλο συγκρότημα προσευχής Imam Khomeini Grand Mosalla στην Τεχεράνη για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ηγήθηκε της Ισλαμικής Δημοκρατίας για 37 χρόνια πριν σκοτωθεί στις πρώτες αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Reuters.

Ντυμένοι στα μαύρα και τυλιγμένοι με σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν φωτογραφίες του Χαμενεΐ και του γιου και διαδόχου του στην ηγεσία, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Το Ιράν οργανώνει πολυήμερες τελετές για τον πρώην ανώτατο ηγέτη, ο οποίος σκοτώθηκε τον Φεβρουάριο κατά την έναρξη του πολέμου που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σε μια προσπάθεια να επιδείξει τη δημόσια στήριξη προς το θεοκρατικό καθεστώς και τις αρχές της Ισλαμικής Επανάστασης.

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός

Αφού η σορός του παρέμεινε για μία ημέρα σε λαϊκό προσκύνημα σε κλειστό χώρο, όπου απέτισαν φόρο τιμής ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι και ξένοι εκπρόσωποι, το φέρετρο του Χαμενεΐ, μαζί με εκείνα μελών της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν στην ίδια αεροπορική επιδρομή, μεταφέρθηκε σε υπαίθρια εξέδρα, ώστε να μπορέσει να το δει το ευρύ κοινό.

Οι συγκεντρωμένοι κατέκλυσαν την αυλή του Imam Khomeini Grand Mosalla, χτυπώντας το στήθος τους, θρηνώντας και κρατώντας σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας και λάβαρα αφιερωμένα σε σιίτες μάρτυρες. Πολλές γυναίκες, ντυμένες με μαύρα τσαντόρ, χρησιμοποιούσαν λευκές προσωπίδες ή ομπρέλες για να προστατευτούν από τον έντονο ήλιο.

«Ας θρηνήσουμε», φώναζε ο παρουσιαστής της τελετής μέσω μεγαφώνων, καλώντας το πλήθος να επικαλεστεί τον Χουσεΐν, εγγονό του προφήτη Μωάμεθ και κεντρική μορφή της σιιτικής παράδοσης του μαρτυρίου. Το πλήθος ανταποκρίθηκε με θρήνους και συνθήματα.

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, από την ίδια ισραηλινή επίθεση σκοτώθηκαν επίσης η κόρη του Χαμενεΐ, ένα εγγόνι του, η νύφη και ο γαμπρός του.

Τα πέντε φέρετρα, όλα καλυμμένα με ιρανικές σημαίες, είχαν τοποθετηθεί σε υπερυψωμένη εξέδρα. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ένα μικρό φέρετρο που, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα, ανήκε στη 14 μηνών εγγονή του.

Συνθήματα για εκδίκηση

Σύμφωνα με το Reuters, στρατιωτικοί και στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν υποσχέθηκαν εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ, ενώ στον χώρο της τελετής ακούγονταν συνθήματα όπως «Θάνατος στην Αμερική».

Η κηδεία πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για το Ιράν. Παρότι η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία εμφανίζεται ενωμένη μετά την επιβίωση του καθεστώτος από τον πόλεμο, αναλυτές εκτιμούν ότι η λαϊκή στήριξη προς την Ισλαμική Δημοκρατία έχει αποδυναμωθεί σημαντικά.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος διατηρούσε στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά τον τραυματισμό του στην επίθεση που στοίχισε τη ζωή στον πατέρα του, γεγονός που έχει προκαλέσει εικασίες για την κατάσταση της υγείας του.

Ο πόλεμος και οι περιφερειακές επιπτώσεις

Κατά τη διάρκεια των εβδομάδων που ακολούθησαν την έναρξη του πολέμου, χιλιάδες αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές αλλά και πολιτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν. Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων, εκτόξευση πυραύλων προς το Ισραήλ, πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις κρατών του Κόλπου και παρεμπόδιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 13 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν.

Παράλληλα, χιλιάδες ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ολόκληρη την περιοχή, ιδιαίτερα στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στις αρχές Απριλίου και υπέγραψαν τον Ιούνιο προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, αν και μεμονωμένες επιθέσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται.

Η συνέχεια των τελετών

Η σορός του Χαμενεΐ θα παραμείνει στο Imam Khomeini Grand Mosalla έως το βράδυ της Κυριακής.

Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί μεγάλη πομπή στο κέντρο της Τεχεράνης και στη συνέχεια η σορός θα μεταφερθεί στην ιερή πόλη Κομ. Την Τετάρτη θα ακολουθήσουν τελετές στις ιρακινές πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα, παρουσία προσωπικοτήτων από το δίκτυο των σιιτικών συμμάχων του Ιράν στην περιοχή.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στη Μασχάντ, κοντά στο μαυσωλείο του Ιμάμη Ρεζά, έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος για τους Σιίτες.

Οι ιρανικές αρχές σχεδιάζουν να κινητοποιήσουν εκατομμύρια πολίτες για τις πομπές των επόμενων ημερών, προσφέροντας μεταφορά, σίτιση και διαμονή, με στόχο τη μαζική συμμετοχή στις εκδηλώσεις μνήμης.