Υπόθεση Marfin: Συνελήφθη στη Βρετανία 46χρονη Ελληνίδα για τον φονικό εμπρησμό του 2010

Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη Ελληνίδα, που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού στο υποκατάστημα της Marfin, στις 5 Μαΐου 2010, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, το Σάββατο ενεργοποιήθηκε η Ερυθρά Αγγελία της Interpol από τις ελληνικές Αρχές, βάσει της οποίας συνελήφθη η 46χρονη στη Μεγάλη Βρετανία, όπου κατοικεί τα τελευταία χρόνια. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα.

Όπως δήλωσε η δικηγόρος της 46χρονης, η πελάτης όταν ενημερώθηκε για τις κατηγορίες εις βάρος της, για τις οποίες ισχυρίζεται πως είναι αθώα, επικοινώνησε με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, λέγοντας τους ότι θα επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο 42χρονοι, που αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον Ανακριτή για να απολογηθούν.

ΑΠΕ - ΜΠΕ