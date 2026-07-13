Νέα πολεμική κλιμάκωση: Σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν – Η Τεχεράνη απαντά με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις (βίντεο)

Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον «δεκάδων στόχων» στο Ιράν, για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, τονίζοντας πως είναι έτοιμες «να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας» στα Στενά του Ορμούζ που κατ’ αυτές «δεν ελέγχει» το Ιράν. Επλήγησαν «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ραντάρ παράκτιας επιτήρησης, πυραυλικές δυνατότητες, δυνατότητες μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων και μικρά πλεούμενα», σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία έδωσε στη δημοσιότητα το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Το Ιράν λέει ότι τα πλήγματα των ΗΠΑ «εκμηδένισαν» τις διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων μηνών

Το Ιράν «καταδίκασε σθεναρά» τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας στην Ουάσιγκτον ότι «εκμηδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών» με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη κατηγόρησε ακόμη τις ΗΠΑ ότι «παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους» του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και προκάλεσαν την «επιστροφή της ανασφάλειας» στα Στενά του Ορμούζ, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Το αμερικανικό καθεστώς προκάλεσε επίσης την επιστροφή της ανασφάλειας στο στενό του Ορμούζ και τη διατάραξη της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας αναμιγνυόμενο απροκάλυπτα στη διαδικασία μέσω της οποίας το Ιράν έθετε σε εφαρμογή τους αναγκαίους διακανονισμούς» στο πέρασμα κρίσιμης σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, επέμεινε η ιρανική διπλωματία.

Salvo of Iranian short-range ballistic missiles fired from Jam towards US forces in Bahrain just a few moments ago. pic.twitter.com/FxkGGeMCK3 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 13, 2026

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν ξανάρχισαν την 7η Ιουλίου, παρότι οι δυο χώρες υπέγραψαν τη 17η Ιουνίου καταρχήν συμφωνία --το «μνημόνιο κατανόησης»-- με στόχο να τερματιστεί μέσω διαπραγματεύσεων ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με τους σαρωτικούς αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η καταρχήν συμφωνία προέβλεπε ότι θα άνοιγε πλήρως για εξήντα ημέρες τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του αργού που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς το κλείσιμό τους από το Ιράν μια μέρα μετά το ξέσπασμα του πολέμου απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε χθες πως ξανακλείνει τα Στενά μέχρι νεοτέρας.

Το Ιράν επιτρέπει τη διέλευσή του μόνο από μια πορεία πλεύσης, κατά μήκος των ακτών του, κι αποκλείει οποιαδήποτε επιστροφή στο status quo ante, στην προπολεμική κατάσταση, όταν η κυκλοφορία στα Στενά ήταν ελεύθερη και δωρεάν, παρά την εναντίωση της Ουάσιγκτον.

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε πως στοχοποίησαν βάσεις των ΗΠΑ

Οι Φρουροί της Επανάστασης —ο ιδεολογικός στρατός της Τεχεράνης— ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ενώ από την πλευρά τους οι ΗΠΑ γνωστοποίησαν πως έπληξαν «δεκάδες στόχους» στο Ιράν.

Το IRNA, επικαλούμενο τους Φρουρούς, μετέδωσε έγιναν επιθέσεις εναντίον της αεροπορικής βάσης Πρίγκιπας Χασάν στην Ιορδανία, αμερικανικού κέντρου διοίκησης και ελέγχου αμερικανικών drones στο Μπαχρέιν, καθώς οι βάσεις Αλί ας Σαλέμ και Άχμαντ αλ Τζάμπερ στο Κουβέιτ.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο τον οποίο επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ