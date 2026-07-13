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Δεύτερη σύλληψη στη Λεμεσό για την κλοπή «μαμούθ» από ηλικιωμένη – Βρήκαν κλοπιμαία και κρύσταλ στο σπίτι του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Από κλεμμένη μοτοσυκλέτα μέχρι ναρκωτικά – Τι εντοπίστηκε στο σπίτι του 39χρονου υπόπτου

Στη σύλληψη υπόπτου, 39 ετών, προχώρησε χθες το απόγευμα η Αστυνομία στη Λεμεσό σε σχέση με την κλοπή περιουσίας χιλιάδων ευρώ από ηλικιωμένη γυναίκα. Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ένα ακόμη πρόσωπο.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση ο 39χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για υποθέσεις που αφορούν  κλοπή, κλεπταποδοχή και παράνομη κατοχή περιουσίας. Η κλοπή περιουσίας συνολικής αξίας €26,000 διαπράχθηκε στις 22 Ιουνίου 2026, στην επαρχία Λεμεσού, από σταθμευμένο όχημα το οποίο ανήκει σε 77χρονη.  Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη στις 24 Ιουνίου, 2026, άντρας ηλικίας 28 ετών.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε από μέλη της Αστυνομίας στην κατοικία του 39χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος έρευνας, εντοπίστηκε και παραλήφθηκε περιουσία, μεταξύ των οποίων, μοτοσυκλέτα η οποία είχε δηλωθεί ως κλοπιμαία στις 26 Μαρτίου, 2026 στην επαρχία Λεμεσού, μουσικά όργανα και χρυσαφικά.

Όπως αναφέρεται, ο 39χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις για το πως περιήλθαν στην κατοχή του, με αποτέλεσμα τα μέλη της Αστυνομίας να προχωρήσουν στη σύλληψη του, για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε επίσης και κατασχέθηκε ποσότητα άσπρης κρυσταλλικής ουσίας μεταμφεταμίνης (κρύσταλ) βάρους 0,7γραμμαρίων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού σε συνεργασία με την ΥΚΑΝ και τον Αστυνομικό Σταθμό Πολεμιδιών συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

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