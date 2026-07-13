Υπάρχουν ευρωπαϊκά εργαλεία για στήριξη του κυπριακού τουρισμού

Τις σοβαρές επιπτώσεις που υπέστη ο κυπριακός τουρισμός εξαιτίας του πολέμου στον Κόλπο και της γεωπολιτικής αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο έθεσε ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλα (ΔΗΣΥ/ΕΛΚ), ζητώντας την άμεση αξιοποίηση ευρωπαϊκών εργαλείων για τη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν.

Στην κοινοβουλευτική του ερώτηση, ο κ. Χατζηπαντέλα υπογραμμίζει ότι η πρόσφατη ένταση στην περιοχή έχει ήδη προκαλέσει ακυρώσεις κρατήσεων, μείωση της τουριστικής ζήτησης και αυξημένη αβεβαιότητα, με σοβαρές επιπτώσεις στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θέτοντας σε κίνδυνο έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας. Παράλληλα, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο μπορούν να ενεργοποιηθούν ευρωπαϊκά εργαλεία στήριξης και μεγαλύτερη ευελιξία στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Στην απάντησή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η Κύπρος μπορεί να αξιοποιήσει πόρους του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» για τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του τουριστικού τομέα. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι οι διαθέσιμοι πόροι μπορούν να ανακατανεμηθούν μέσω τροποποίησης του προγράμματος από την Κυπριακή Δημοκρατία και γνωστοποιεί ότι βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με τις αρμόδιες κυπριακές αρχές.

Σε δήλωσή του, ο κ. Χατζηπαντέλα, ανέφερε ότι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα, καθώς επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές δυνατότητες για τη στήριξη του κυπριακού τουρισμού.

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος ΘΑλΕΙΑ 2021-2027 να παραμείνουν αναξιοποίητα. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε οι πόροι αυτοί να κατευθυνθούν στη στήριξη του τουριστικού τομέα και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί.

Οι επιχειρήσεις του τουρισμού δεν μπορούν να επωμιστούν μόνες τους το κόστος μιας διεθνούς γεωπολιτικής κρίσης. Η έγκαιρη παρέμβαση είναι κρίσιμη για την προστασία της απασχόλησης, τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουρισμού.»