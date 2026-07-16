Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη Marfin: Οι δραματικές στιγμές πριν από τη φονική επίθεση του 2010

Ένα νέο συγκλονιστικό οπτικό υλικό από τη φονική επίθεση στη Marfin, στις 5 Μαΐου 2010, έρχεται στο φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τις δραματικές στιγμές λίγο πριν η τράπεζα τυλιχθεί στις φλόγες και χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι.

Το βίντεο, που δημοσίευσε το protothema.gr, αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές πριν από την επίθεση με μολότοφ στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου, την ώρα που έξω από το κτίριο βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη διαδήλωση κατά των μέτρων λιτότητας.

Λίγο μετά τις 14:00, οι εργαζόμενοι βρίσκονται μέσα στην τράπεζα, παρακολουθώντας με ανησυχία την κατάσταση έξω από το κατάστημα. Παρά την ένταση που επικρατεί στην περιοχή, συνεχίζουν τις εργασίες τους, μέχρι τη στιγμή που ομάδα ατόμων αποσπάται από την πορεία και επιτίθεται στο υποκατάστημα.

Στις 14:07 η κατάσταση μετατρέπεται σε χάος. Οι εργαζόμενοι απομακρύνονται πανικόβλητοι από τον χώρο των ταμείων, καθώς η τζαμαρία του καταστήματος παραβιάζεται και στο εσωτερικό πέφτουν οι πρώτες μολότοφ. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο χώρος γεμίζει καπνούς, ενώ η εικόνα από την κάμερα ασφαλείας σκοτεινιάζει.

Η συνέχεια αποτελεί μία από τις πιο τραγικές σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Πολλοί εργαζόμενοι προσπάθησαν να σωθούν καταφεύγοντας σε βοηθητικούς χώρους του κτιρίου και στη συνέχεια μέσω της ταράτσας σε γειτονικό κτίριο.

Από την πυρκαγιά έχασαν τη ζωή τους η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος, ο 36χρονος Επαμεινώνδας Τσάκαλης και η 35χρονη Παρασκευή Ζούλια. Οι τρεις εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν στον τρίτο όροφο και κατέληξαν από ασφυξία.

Δεκαέξι χρόνια μετά την τραγωδία, η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών έχει παρουσιάσει νέα εξέλιξη, καθώς έχουν ταυτοποιηθεί τρία πρόσωπα. Δύο από αυτά έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ αναμένεται η διαδικασία έκδοσης στην Ελλάδα ακόμη ενός ατόμου που συνελήφθη στο Λονδίνο.