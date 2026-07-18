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Φρίκη στην Κυψέλη: Γυναικεία σορός σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μακάβριο εύρημα στην Κυψέλη – Βαλίτσα έκρυβε τη σορό γυναίκας

Μια ύποπτη βαλίτσα εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο που βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 2 μεσημέρι ένας άστεγος τηλεφώνησε στο κέντρο 'Αμεσης Δράσης πως εντόπισε μια βαλίτσα στο κτήριο, η οποία είχε μια περίεργη μυρωδιά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κατά την εξέταση της βαλίτσας εντόπισαν να εξέχει κάτι που μοιάζει με ανθρώπινο μέλος. 'Αμεσα αποκλείστηκε ο χώρος και κλήθηκε ιατροδικαστής ο οποίος διαπίστωσε ότι εντός της βαλίτσας υπήρχε μια σορός γυναίκας σε προχωρημένη σήψη.

Απαντήσεις σχετικά με τον χρόνο και τα αίτια θανάτου της γυναίκας αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή.

Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ 

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