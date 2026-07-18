Φρίκη στην Κυψέλη: Γυναικεία σορός σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα

Μια ύποπτη βαλίτσα εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο που βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 2 μεσημέρι ένας άστεγος τηλεφώνησε στο κέντρο 'Αμεσης Δράσης πως εντόπισε μια βαλίτσα στο κτήριο, η οποία είχε μια περίεργη μυρωδιά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κατά την εξέταση της βαλίτσας εντόπισαν να εξέχει κάτι που μοιάζει με ανθρώπινο μέλος. 'Αμεσα αποκλείστηκε ο χώρος και κλήθηκε ιατροδικαστής ο οποίος διαπίστωσε ότι εντός της βαλίτσας υπήρχε μια σορός γυναίκας σε προχωρημένη σήψη.

Απαντήσεις σχετικά με τον χρόνο και τα αίτια θανάτου της γυναίκας αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή.

Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ