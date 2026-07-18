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Οποία έκπληξη, κύριοι του Προεδρικού!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Έκπληξη»… μεγατόνων! Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι η υπουργός Γεωργίας δεν θα βρίσκεται στο υπό διαμόρφωση κυβερνητικό σχήμα. Και τούτο όχι γιατί ο Πρόεδρος θεωρεί ότι έδειξε στοιχεία ανεπάρκειας κατά τη διάρκεια της θητείας της αλλα μας ανακοινώνουν κάτι το οποίο θα πρεπε να είχαν κάνει εδώ και μήνες, όταν γνωστοποιήθηκε ότι αποδέχθηκε διορισμό της ως εκπαιδευτικός. Για μήνες βρισκόταν στο πολυπληθέστερο υπουργείο ένα πολιτικό στέλεχος που πήρε την απόφαση να το εγκαταλείψει. Κακώς δεν το έπραξε η ίδια και ακόμη χειρότερα που ουδείς της ζήτησε να φύγει από τότε. Μάλλον όμως αυτά είναι ψιλά γράμματα για τον Πρόεδρο.

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