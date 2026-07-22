Θάνατος Σταύρου Γεωργίου: Τον χτύπησαν επανειλημμένα σε κεφάλι και θώρακα – Εξαφάνισαν το κινητό του

Πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα από θλων και αμβλύ όργανο δέχθηκε ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας, αργά το βράδυ της Τρίτης (22/7).

Τη σορό του θύματος εξέτασαν, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr οι ιατροδικαστές Νίκος Καλόγρηας και Συμεών Μεσογίτης, οι οποίοι κατέληξαν και σε αυτό το συμπέρασμα.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, από την πρώτη στιγμή που εξέτασαν τον χώρο, διαπίστωσαν ότι ο δικηγόρος είχε δεχθεί ανηλεή επίθεση, κυρίως στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Στο γραφείο δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, ενώ ο δράστης ή οι δράστες είχαν αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο του θύματος.

Ο Σταύρος Γεωργίου δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στην οικογένειά του. Οι 16χρονες δίδυμες κόρες του προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μαζί του, χωρίς εκείνος να απαντά στις κλήσεις τους.

Καθώς οι ώρες περνούσαν χωρίς να έχουν νέα του, οι δύο ανήλικες μετέβησαν στο γραφείο και άρχισαν να χτυπούν επίμονα το κουδούνι, χωρίς να λάβουν απάντηση.

Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό. Όταν εκείνος άνοιξε τον χώρο, αποκαλύφθηκε η τραγική κατάληξη.

Πηγή: protothema.gr