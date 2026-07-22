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Έφοδος στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη - Στους υπόπτους δέκα πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Postbank

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι γερμανικές Αρχές διερευνούν το σκάνδαλο με τις συναλλαγές Cum-Cum

Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη πραγματοποιούν από το πρωί ειδικοί ερευνητές της εισαγγελίας και της μονάδας φορολογικών ερευνών, μετέδωσαν η εφημερίδα WELT και το περιοδικό Business Insider.

Σύμφωνα με τα δύο γερμανικά ΜΜΕ, η έρευνα αφορά υπόθεση cum-cum και το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής. Με τον όρο cum-cum περιγράφεται η μέθοδος με την οποία διάφοροι οικονομικοί παράγοντες, εγχώριοι και διεθνείς, προσπάθησαν ενδεχομένως να μειώσουν το φορολογικό βάρος των κεφαλαιουχικών κερδών, διαπραγματευόμενοι μετοχές γερμανικών εταιρειών γύρω από την ημερομηνία καταγραφής των μερισμάτων. Σε αντίθεση με τις εγκληματικές συμφωνίες cum-ex, οι συναλλαγές cum-cum δεν θεωρούνται παράνομες καθαυτές, οι δικαστικές αρχές ωστόσο τις αντιμετωπίζουν με όλο και μεγαλύτερες επιφυλάξεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Süddeutsche Zeitung, δέκα πρώην στελέχη της Postbank περιλαμβάνονται στη λίστα των υπόπτων για υπόθεση που φέρεται να προκάλεσε ζημία ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία του γερμανικού κράτους.

Η Deutsche Bank απέφυγε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, περιοριζόμενη να αναφέρει ότι «ερευνάται ως τρίτο μέρος» και ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

Πρόκειται, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής γνωστά στοιχεία, για την τρίτη έρευνα των εισαγγελικών αρχών στην Deutsche Bank μέσα στη χρονιά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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