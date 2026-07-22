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| Οικονομία

Εκτίναξη του Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι - Πάνω από τα 95 δολάρια λόγω Μέσης Ανατολής

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Περί τις 12.45 ώρα Κύπρου, η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Σεπτεμβρίου, κατέγραφε αύξηση κατά 4,41% στα 95,02 δολάρια.

Μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε τα 95 δολάρια ανά βαρέλι για πρώτη φορά εδώ και έξι εβδομάδες, εξαιτίας της σύρραξης στην Μέση Ανατολή που δημιουργεί ανησυχίες για μαροχρόνιο αποκλεισμό των εξαγωγών των υδρογονανθράκων της περιοχής.

Περί τις 12.45 ώρα Κύπρου, η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Σεπτεμβρίου, κατέγραφε αύξηση κατά 4,41% στα 95,02 δολάρια. Το αντίστοιχο αμερικανικό, το West Texas Intermediate, παράδοσης Σεπτεμβρίου, κατέγραφε αύξηση κατά 4,35% στα 88,16 δολάρια/βαρέλι.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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