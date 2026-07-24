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Κακοκαιρία πλήττει την Ελλάδα: Ισχυρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Βροχές, κεραυνοί και τοπικά ισχυροί άνεμοι πλήττουν περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Αττικής, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα μέχρι και το Σάββατο.

Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών να έχουν εκδηλωθεί σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως Φθιώτιδα, Βοιωτία και Θεσσαλία, ενώ αυτή την ώρα η κακοκαιρία εξελίσσεται και σε περιοχές της Αττικής. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας, Νίκος Παπαευσταθίου:    

α. Για σήμερα Παρασκευή ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στις Σποράδες, στην Κεντρική και τη Βόρεια Εύβοια και στα παράλια των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Μαγνησίας και Φθιώτιδας. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ημαθία, την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τη Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ.    

β. Για αύριο Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας και θα είναι τοπικά ισχυρά στην κεντρική και βόρεια Εύβοια και στο βόρειο - βορειοανατολικό Αιγαίο (Θάσο, Λήμνο, Σαμοθράκη). Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Υπενθυμίζεται ότι 11 περιοχές έχουν τεθεί σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) λόγω της κακοκαιρίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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