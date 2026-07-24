Χωρίς περικοπές ρεύματος η Παρασκευή - Ανάσα στο σύστημα μετά το χθεσινό ρεκόρ ζήτησης

Η συνολική παραγωγή ενέργειας το απόγευμα της Παρασκευής ήταν αρκετή για να καλύψει τη συνολική ζήτηση ενέργειας, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει εκ νέου ανάγκη για περικοπές ρεύματος.

Σύμφωνα με στοιχεία από τη σελίδα του Διαχειριστή Μεταφοράς Συστήματος Κύπρου (ΔΣΜΚ) η συνολική ζήτηση στις 6.15μμ έφτανε τα 1.143MW.

Την ίδια ώρα, η συμβατική παραγωγή ανερχόταν σε 903MW, η εκτίμηση διεσπαρμένης παραγωγής (φωτοβολταϊκά) ήταν στα 186MW και η αιολική παραγωγή 54MW, με τη συνολική παραγόμενη ενέργεια να ανέρχεται σε 1.143MW.

Η μέγιστη ζήτηση σήμερα έφτασε 1.298MW στις 4μμ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας του ΔΣΜΚ, χαμηλότερη από το χθεσινό ρεκόρ των 1.372MW.

Νωρίτερα, ο Βοηθός Διευθυντής ΕΚΕΕ του ΔΣΜΚ Χάρης Ζαβαλλής είπε στο ΚΥΠΕ ότι η εικόνα στο ηλεκτρικό σύστημα την Παρασκευή είναι καλή και η ζήτηση εκτιμάται ότι θα καλυφθεί πλήρως, διασφαλίζοντας παράλληλα τις αναγκαίες εφεδρείες.

Πηγή: ΚΥΠΕ