Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Νέες εκκενώσεις σε Ισπανία και Γαλλία καθώς μαίνονται οι πυρκαγιές
| Κύπρος

Χωρίς περικοπές ρεύματος η Παρασκευή - Ανάσα στο σύστημα μετά το χθεσινό ρεκόρ ζήτησης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η μέγιστη ζήτηση σήμερα έφτασε 1.298MW στις 4μμ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας του Διαχειριστή Μεταφοράς Συστήματος Κύπρου

Η συνολική παραγωγή ενέργειας το απόγευμα της Παρασκευής ήταν αρκετή για να καλύψει τη συνολική ζήτηση ενέργειας, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει εκ νέου ανάγκη για περικοπές ρεύματος.

Σύμφωνα με στοιχεία από τη σελίδα του Διαχειριστή Μεταφοράς Συστήματος Κύπρου (ΔΣΜΚ) η συνολική ζήτηση στις 6.15μμ έφτανε τα 1.143MW.

Την ίδια ώρα, η συμβατική παραγωγή ανερχόταν σε 903MW, η εκτίμηση διεσπαρμένης παραγωγής (φωτοβολταϊκά) ήταν στα 186MW και η αιολική παραγωγή 54MW, με τη συνολική παραγόμενη ενέργεια να ανέρχεται σε 1.143MW.

Η μέγιστη ζήτηση σήμερα έφτασε 1.298MW στις 4μμ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας του ΔΣΜΚ, χαμηλότερη από το χθεσινό ρεκόρ των 1.372MW.

Νωρίτερα, ο Βοηθός Διευθυντής ΕΚΕΕ του ΔΣΜΚ Χάρης Ζαβαλλής είπε στο ΚΥΠΕ ότι η εικόνα στο ηλεκτρικό σύστημα την Παρασκευή είναι καλή και η ζήτηση εκτιμάται ότι θα καλυφθεί πλήρως, διασφαλίζοντας παράλληλα τις αναγκαίες εφεδρείες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΟΣΡΕΥΜΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα