Νέες εκκενώσεις σε Ισπανία και Γαλλία καθώς μαίνονται οι πυρκαγιές

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν περιοχές της Ισπανίας και της Γαλλίας, όπου οι πυρκαγιές συνεχίζουν να εξαπλώνονται, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρούν σε νέες εκκενώσεις οικισμών. Την ίδια ώρα, στην Ισπανία οι αρχές ερευνούν τα αίτια μιας από τις μεγαλύτερες φωτιές των τελευταίων ημερών, με έναν άνδρα να συλλαμβάνεται ως ύποπτος για πρόκλησή της.

Νέες εκκενώσεις κοντά στη Μαδρίτη

Οι ισπανικές αρχές διέταξαν την Παρασκευή την απομάκρυνση ακόμη 7.000 κατοίκων από δύο νέες περιοχές δυτικά της Μαδρίτης που απειλούνται από τις φλόγες.

Στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων των δύο χωριών εστάλησαν επείγοντα προειδοποιητικά μηνύματα, καλώντας τους να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Νωρίτερα, τουλάχιστον 19.000 κάτοικοι σε περιοχή της περιφέρειας της Μαδρίτης είχαν κληθεί είτε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους είτε να παραμείνουν σε αυτά, με κλειστές πόρτες και παράθυρα, λόγω της επικίνδυνης εξέλιξης των πύρινων μετώπων.

Σύλληψη υπόπτου για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Άβιλα

Παράλληλα, οι ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη ενός άνδρα ως υπόπτου για την πυρκαγιά που έχει καταστρέψει περίπου 90.000 στρέμματα στην επαρχία Άβιλα, στην περιφέρεια της Καστίλης-Λεόν.

Σύμφωνα με την Πολιτοφυλακή, ο συλληφθείς φέρεται να χρησιμοποίησε αγροτικό μηχάνημα σε περιοχή όπου οι αγροτικές εργασίες είχαν απαγορευθεί πλήρως λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Οι αρχές ερευνούν και δεύτερο άνδρα για την ίδια υπόθεση. Όπως αναφέρθηκε σε ανάρτηση της Πολιτοφυλακής στην πλατφόρμα Χ, οι δύο άνδρες εκτιμάται ότι προκάλεσαν σπινθήρες κατά τη χρήση του μηχανήματος, γεγονός που ενδεχομένως οδήγησε στην εκδήλωση της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Η φωτιά εξαπλώνεται στη νοτιοδυτική Γαλλία

Δραματική παραμένει η κατάσταση και στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Μπισκαρός, στο διαμέρισμα Λαντ, συνεχίζει να επεκτείνεται προς τα νοτιοανατολικά, απειλώντας την κοινότητα Παραντί.

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν την απομάκρυνση περίπου 8.000 κατοίκων από την περιοχή, οι οποίοι προστίθενται στους 23.000 ανθρώπους που έχουν ήδη εγκαταλείψει τις εστίες τους από το βράδυ της Πέμπτης.

«Δεν έχουν καταγραφεί θύματα μεταξύ των πολιτών μέχρι στιγμής. Από την πλευρά των πυροσβεστών, έχουν σημειωθεί πέντε ελαφροί τραυματισμοί ή περιστατικά αδιαθεσίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γαλλικού κράτους Ζιλ Κλαβρέ.

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη μεγάλο πύρινο μέτωπο συνεχίζει να κατακαίει εκτάσεις στη Ζιρόντ, επίσης στη νοτιοδυτική Γαλλία, διατηρώντας σε αυξημένη επιφυλακή τις γαλλικές αρχές.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ και ΑΠΕ - ΜΠΕ