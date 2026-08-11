Πλήρωσε ψεύτικο πρόστιμο του «GOVCY» και έκαναν φτερά πάνω από €4.800

Νέα υπόθεση απάτης και απόσπασης χρηματικού ποσού άνω των 4.800 ευρώ διερευνά η Αστυνομία στην Πάφο.

Συγκεκριμένα, 26χρονη κατήγγειλε σήμερα στο ΤΑΕ Πάφου ότι χθες έλαβε μήνυμα στο κινητό της τηλέφωνο, στο οποίο ως αποστολέας εμφανιζόταν ψευδώς το GOVCY και στο οποίο αναγραφόταν ότι εκκρεμούσε εναντίον της πρόστιμο.

Το εν λόγω μήνυμα παρέπεμπε επίσης την 26χρονη σε σχετικό σύνδεσμο (link) για δήθεν εξόφληση του προστίμου. Αφού ακολούθησε τον υπό αναφορά σύνδεσμο και καταχώρησε τα στοιχεία της τραπεζικής της κάρτας, διαπίστωσε στη συνέχεια ότι είχε αποσπαστεί από τον τραπεζικό της λογαριασμό, χρηματικό ποσό πέραν των 4.800 ευρώ.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Πάφου.

Η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι τα εν λόγω μηνύματα είναι πλαστά και δεν έχουν καμία σχέση με την Αστυνομία Κύπρου.

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