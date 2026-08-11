Τρεις νεκροί από επίθεση των Χούθι σε πλοίο στη Ερυθρά Θάλασσα - Αμερικανικό ελικόπτερο έβαλε πλοίου στον Κόλπο του Ομάν

Τρία μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν σε επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσαν οι υποστηριζόμενες από το Ιράν δυνάμεις των Χούθι της Υεμένης σε ένα μικρό φορτηγό πλοίο στο στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ενώ ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων επλήγη από πύραυλο ανοικτά του Πακιστάν σε επίθεση που φέρεται να πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές.

Οι απώλειες πάνω στο αιγυπτιακής ιδιοκτησίας Tihamah, εφόσον επιβεβαιωθούν, θα είναι οι πρώτοι θάνατοι από πλήγμα των Χούθι σε πλοίο αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Οι Χούθι δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Δύο Πακιστανοί και ένας Ινδονήσιος σκοτώθηκαν καθώς το πλοίο έπλεε από τη Σαλάλα στο Ομάν μέσω του Τζιμπουτί, ανέφεραν οι υεμενίτικες πηγές. Μετά την επίθεση, το πλήρωμα έχασε τον έλεγχο του πλοίου και προσεγγίστηκε από την ακτοφυλακή της Υεμένης, πρόσθεσαν.

Οι Χούθι κήρυξαν θαλάσσιο αποκλεισμό εναντίον της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα στις 20 Ιουλίου αντιδρώντας στη σαουδαραβική πολιορκία όπως την αποκαλούν. Το Ριάντ αρνείται ότι η Υεμένη τελεί υπό πολιορκία.

Το πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα, σύμφωνα με αναφορά που έλαβε η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενόσω το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο βορειοανατολικά του νησιού Περμ, στην Υεμένη, ανέφερε ο όμιλος θαλάσσιας ασφάλειας Ambrey.

Σε ένα άλλο περιστατικό, το υπό παναμαϊκή σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Vela Nova χτυπήθηκε από πύραυλο ενώ έπλεε στον Κόλπο του Ομάν, δήλωσαν πηγές ναυτικής ασφάλειας στο Ρόιτερς.

Η Wall Street Journal ανέφερε πως το πλοίο δέχτηκε επίθεση από αμερικανικό ελικόπτερο το οποίο εκτόξευσε πύραυλο Hellfire στο πηδάλιο του πλοίου αφότου αυτό είχε προσπαθήσει να αποφύγει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμανια.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, "κεντρική διοίκηση").

Εφόσον επιβεβαιωθεί θα ειναι το 12ο πλοίο στο οποίο επιτίθενται δυνάμεις των ΗΠΑ αφότου ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών τον Απρίλιο και το τρίτο αφότου ο αποκλεισμός επιβλήθηκε και πάλι στις 14 Ιουλίου.

Το πλοίο φέρεται να επλήγη περίπου 71 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του Πακιστάν, ανέφεραν η βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard και μία πηγή ναυτιλιακής ασφάλειας.

Η UKMTO ανέφερε επίσης ότι έλαβε αναφορά για ένα συμβάν με πλοίο εμπορευματοκιβωτίων και στρατιωτικές δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ