Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 1 ώρες

Συγκλονιστική διάσωση στην Κολομβία: Έξι μηνών βρέφος ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια - Τουλάχιστον 169 νεκροί από τον σεισμό (βίντεο)
| Κόσμος

Τρεις νεκροί από επίθεση των Χούθι σε πλοίο στη Ερυθρά Θάλασσα - Αμερικανικό ελικόπτερο έβαλε πλοίου στον Κόλπο του Ομάν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη ναυσιπλοΐα της περιοχής, με τρία μέλη πληρώματος να σκοτώνονται σε επίθεση που αποδίδεται στους Χούθι στο στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ενώ υπό διερεύνηση βρίσκεται και πλήγμα σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανοικτά του Πακιστάν, το οποίο φέρεται να δέχθηκε επίθεση από αμερικανικές δυνάμεις

Τρία μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν σε επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσαν οι υποστηριζόμενες από το Ιράν δυνάμεις των Χούθι της Υεμένης σε ένα μικρό φορτηγό πλοίο στο στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ενώ ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων επλήγη από πύραυλο ανοικτά του Πακιστάν σε επίθεση που φέρεται να πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές.

Οι απώλειες πάνω στο αιγυπτιακής ιδιοκτησίας Tihamah, εφόσον επιβεβαιωθούν, θα είναι οι πρώτοι θάνατοι από πλήγμα των Χούθι σε πλοίο αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Οι Χούθι δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Δύο Πακιστανοί και ένας Ινδονήσιος σκοτώθηκαν καθώς το πλοίο έπλεε από τη Σαλάλα στο Ομάν μέσω του Τζιμπουτί, ανέφεραν οι υεμενίτικες πηγές. Μετά την επίθεση, το πλήρωμα έχασε τον έλεγχο του πλοίου και προσεγγίστηκε από την ακτοφυλακή της Υεμένης, πρόσθεσαν.

Οι Χούθι κήρυξαν θαλάσσιο αποκλεισμό εναντίον της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα στις 20 Ιουλίου αντιδρώντας στη σαουδαραβική πολιορκία όπως την αποκαλούν. Το Ριάντ αρνείται ότι η Υεμένη τελεί υπό πολιορκία.

Το πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα, σύμφωνα με αναφορά που έλαβε η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενόσω το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο βορειοανατολικά του νησιού Περμ, στην Υεμένη, ανέφερε ο όμιλος θαλάσσιας ασφάλειας Ambrey.

Σε ένα άλλο περιστατικό, το υπό παναμαϊκή σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Vela Nova χτυπήθηκε από πύραυλο ενώ έπλεε στον Κόλπο του Ομάν, δήλωσαν πηγές ναυτικής ασφάλειας στο Ρόιτερς.

Η Wall Street Journal ανέφερε πως το πλοίο δέχτηκε επίθεση από αμερικανικό ελικόπτερο το οποίο εκτόξευσε πύραυλο Hellfire στο πηδάλιο του πλοίου αφότου αυτό είχε προσπαθήσει να αποφύγει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμανια.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, "κεντρική διοίκηση").

Εφόσον επιβεβαιωθεί θα ειναι το 12ο πλοίο στο οποίο επιτίθενται δυνάμεις των ΗΠΑ αφότου ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών τον Απρίλιο και το τρίτο αφότου ο αποκλεισμός επιβλήθηκε και πάλι στις 14 Ιουλίου.

Το πλοίο φέρεται να επλήγη περίπου 71 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του Πακιστάν, ανέφεραν η βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard και μία πηγή ναυτιλιακής ασφάλειας.

Η UKMTO ανέφερε επίσης ότι έλαβε αναφορά για ένα συμβάν με πλοίο εμπορευματοκιβωτίων και στρατιωτικές δυνάμεις.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΙΡΑΝΧΟΥΘΙΠΑΚΙΣΤΑΝΥΕΜΕΝΗΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα