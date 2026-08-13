Πύρινος κλοιός στη Χαλκιδική με διπλό μέτωπο - Μαζική επιχείρηση με επίγειες και εναέριες δυνάμεις (βίντεο)

Μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της να ενισχύονται, καθώς συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην περιοχή.

Όπως μεταδίδει το naftemporiki.gr, στο σημείο επιχειρούν πλέον 142 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 51 οχήματα. Στις επίγειες δυνάμεις συμμετέχουν και 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Μολδαβία, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Ισχυρές εναέριες δυνάμεις

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί εννέα αεροσκάφη και επτά ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας, ενώ δύο επιπλέον μηχανήματα έχουν διατεθεί από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ).

Στην περιοχή ο Υπαρχηγός της Πυροσβεστικής

Για τον συντονισμό και τη διαχείριση των δυνάμεων που επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο, στην περιοχή μεταβαίνει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην παραλία Φούρκα κατευθύνονται επίσης ένα ταχύπλοο και ένα πλοίο του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και τρία σκάφη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και ιδιωτικά σκάφη.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρουσία του ΕΚΑΒ

Για τη διαχείριση της κατάστασης έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή.

Παράλληλα, το ΕΚΑΒ έχει αναπτύξει δυνάμεις στο σημείο, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων περιστατικών.

Πηγή: naftemporiki.gr