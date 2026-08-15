Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε Κω και Κρήτη - Κρίσιμες οι επόμενες ώρες λόγω των ανέμων

Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι ελληνικές πυροσβεστικές δυνάμεις σε Κω και Ρέθυμνο, όπου οι πυρκαγιές εξακολουθούν να απασχολούν τις αρχές, με τους ισχυρούς ανέμους να διατηρούν υψηλό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων και να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Κω: Βελτιωμένη εικόνα, αλλά κανείς δεν εφησυχάζει

Στην Κω, η εικόνα της πυρκαγιάς παρουσιάζει βελτίωση, ωστόσο οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν στο πεδίο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κω, Σταμάτης Καμπουράκης, εξακολουθούν να καταγράφονται μικρές αναζωπυρώσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται άμεσα. «Κανείς δεν εφησυχάζει», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι οι ισχυρές ριπές ανέμου εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου.

Το δύσβατο της περιοχής δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών, ενώ στο πεδίο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές και μηχανήματα έργου, με στόχο να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να περιοριστεί κάθε νέα εστία.

Ρέθυμνο: Η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή των Σελλίων, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, το μέτωπο δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, με τις επίγειες δυνάμεις να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, έχοντας στραμμένη την προσοχή τους κυρίως στο ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, κινητοποιώντας μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και μέσα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Μέχρι τη δύση του ηλίου συνέδραμαν και εναέρια μέσα με συνεχείς ρίψεις νερού.

Μήνυμα 112 και προστασία κατοικημένων περιοχών

Νωρίτερα είχε αποσταλεί προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές Φωτεινάρι και Σούδα προς την παραλία Κόρακα στο Ροδάκινο.

Μετά την αποχώρηση των εναέριων μέσων, το βάρος της επιχείρησης έχει περάσει στις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων και στην προστασία των κατοικημένων περιοχών.

Και στις δύο περιοχές οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να απειλούν τις προσπάθειες περιορισμού των πύρινων μετώπων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ