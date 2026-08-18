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Επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ: Νεκρός ο αρχιμηχανικός του Minoan Dignity

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου

Το πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστης προέλευσης ενώ έπλεε εξερχόμενο των Στενών του Ορμούζ, προκαλώντας ζημιές στο μηχανοστάσιο. Οι υπόλοιποι ναυτικοί έλαβαν βοήθεια από την ακτοφυλακή του Ομάν, ενώ οι Αρχές διερευνούν το περιστατικό.

Η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO δήλωσε ότι σήμερα έλαβε αναφορά για πλοίο, σύμφωνα με πηγές το ελληνόκτητο Minoan Dignity, που χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε εξερχόμενο των Στενών του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο. Σύμφωνα με αναφορές, υπάρχει ένα θύμα στις τάξεις του πληρώματος.

Πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας αναγνώρισαν το πλοίο στο Reuters ως το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Minoan Dignity με σημαία Λιβερίας, λέγοντας ότι χτυπήθηκε από άγνωστης προέλευσης βλήμα ενώ πραγματοποιούσε διέλευση από τη στρατηγική θαλάσσια οδό.

Οι πηγές ανέφεραν ότι το θύμα ήταν ο αρχιμηχανικός του πλοίου. Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος έλαβαν βοήθεια από την ακτοφυλακή του Ομάν, σύμφωνα με την UKMTO. Δεν αναφέρθηκαν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι αρχές διεξάγουν έρευνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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