Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 1 ώρες

Βίντεο-κλειδί στη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο: Οι δύο εκδοχές που εξετάζουν οι Αρχές
| Οικονομία

Πτωτικά κινήθηκε το Χρηματιστήριο την Τρίτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο γενικός δείκτης έκλεισε στις 320,25 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές της τάξης του 0,30%

Πτώση κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Τρίτη, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 320,25 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές της τάξης του 0,30%.

Zημιές 0,29% σημείωσε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε στις 188,18 μονάδες. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €210.742,38.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψε η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 0,32%, κλείνοντας στις 2.172,61 μονάδες, τα Ξενοδοχεία κατά 1,34%, κλείνοντας στις 1.860,75 μονάδες, και οι Επενδυτικές κατά 0,13%, κλείνοντας στις 2.854,14 μονάδες. Στον αντίποδα, ζημιές κατέγραψε η Κύρια Αγορά κατά 0,47%, κλείνοντας στις 251,27 μονάδες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €160.412,98 (τιμή κλεισίματος €10,69 - πτώση 0,03%), της Louis PLC με €14.313,93 (τιμή κλεισίματος €0,139 - άνοδος 1,46%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €11.354,98 (τιμή κλεισίματος €1,43 - άνοδος 0,35%), της Πανδώρας με €7.726,10 (τιμή κλεισίματος €0,22 - χωρίς μεταβολή) και της Atlantic Insurance με €7.024,46 (τιμή κλεισίματος €2,38 - άνοδος 0,85%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 9 κινήθηκαν ανοδικά, 5 καθοδικά και 6 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 82.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα