Πτωτικά κινήθηκε το Χρηματιστήριο την Τρίτη

Πτώση κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Τρίτη, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 320,25 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές της τάξης του 0,30%.

Zημιές 0,29% σημείωσε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε στις 188,18 μονάδες. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στις €210.742,38.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψε η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 0,32%, κλείνοντας στις 2.172,61 μονάδες, τα Ξενοδοχεία κατά 1,34%, κλείνοντας στις 1.860,75 μονάδες, και οι Επενδυτικές κατά 0,13%, κλείνοντας στις 2.854,14 μονάδες. Στον αντίποδα, ζημιές κατέγραψε η Κύρια Αγορά κατά 0,47%, κλείνοντας στις 251,27 μονάδες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €160.412,98 (τιμή κλεισίματος €10,69 - πτώση 0,03%), της Louis PLC με €14.313,93 (τιμή κλεισίματος €0,139 - άνοδος 1,46%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €11.354,98 (τιμή κλεισίματος €1,43 - άνοδος 0,35%), της Πανδώρας με €7.726,10 (τιμή κλεισίματος €0,22 - χωρίς μεταβολή) και της Atlantic Insurance με €7.024,46 (τιμή κλεισίματος €2,38 - άνοδος 0,85%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 9 κινήθηκαν ανοδικά, 5 καθοδικά και 6 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 82.

Πηγή: ΚΥΠΕ