Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Συναγερμός στο Αιγαίο: Τουρκικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο – Σηκώθηκαν ελληνικά F-16
| Ελλάδα

Συναγερμός στο Αιγαίο: Τουρκικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο – Σηκώθηκαν ελληνικά F-16

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το UAV παραβίασε το FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο – Νέο επεισόδιο λίγες ώρες μετά τις τουρκικές προειδοποιήσεις για τη Ρόδο

Νέα ένταση καταγράφηκε το πρωί της Παρασκευής στο Αιγαίο, όταν τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Πολεμικής Αεροπορίας. Ζεύγος ελληνικών F-16 απογειώθηκε για την αναγνώριση και αναχαίτιση του UAV.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κινήθηκε στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου.

Η Πολεμική Αεροπορία έθεσε άμεσα σε εφαρμογή τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με ζεύγος μαχητικών F-16 να απογειώνεται προκειμένου να προχωρήσει στην αναγνώριση και αναχαίτιση του UAV.

Λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση για τη Ρόδο

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας σχετικά με το ενδεχόμενο εγκατάστασης βάσης UAV στη Ρόδο.

Η τουρκική πλευρά είχε προειδοποιήσει ότι μια τέτοια κίνηση θα «έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο», κάνοντας παράλληλα αναφορά στη λήψη «απαραίτητων μέτρων».

Το νέο επεισόδιο προστίθεται σε μια σειρά κινήσεων της Άγκυρας που προκαλούν προβληματισμό στην Αθήνα.

Η Αθήνα επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει τις προθέσεις της Άγκυρας

Η ελληνική πλευρά εξετάζει κατά πόσο οι τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποτελούν μια προσπάθεια αποστολής πολιτικών και στρατιωτικών μηνυμάτων ή εάν σηματοδοτούν επιστροφή σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων και έντασης επί του πεδίου.

Τα μηνύματα από την Άγκυρα είχαν πληθύνει τους τελευταίους μήνες, ενώ οι προσπάθειες των υπουργών Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν για εξεύρεση κοινού τόπου είχαν οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Στόχος των επαφών ήταν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη σύνταξη συνυποσχετικού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ώστε το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών να παραπεμφθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα