Συναγερμός στο Αιγαίο: Τουρκικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο – Σηκώθηκαν ελληνικά F-16

Νέα ένταση καταγράφηκε το πρωί της Παρασκευής στο Αιγαίο, όταν τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Πολεμικής Αεροπορίας. Ζεύγος ελληνικών F-16 απογειώθηκε για την αναγνώριση και αναχαίτιση του UAV.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κινήθηκε στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου.

Η Πολεμική Αεροπορία έθεσε άμεσα σε εφαρμογή τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με ζεύγος μαχητικών F-16 να απογειώνεται προκειμένου να προχωρήσει στην αναγνώριση και αναχαίτιση του UAV.

Λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση για τη Ρόδο

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας σχετικά με το ενδεχόμενο εγκατάστασης βάσης UAV στη Ρόδο.

Η τουρκική πλευρά είχε προειδοποιήσει ότι μια τέτοια κίνηση θα «έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο», κάνοντας παράλληλα αναφορά στη λήψη «απαραίτητων μέτρων».

Το νέο επεισόδιο προστίθεται σε μια σειρά κινήσεων της Άγκυρας που προκαλούν προβληματισμό στην Αθήνα.

Η Αθήνα επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει τις προθέσεις της Άγκυρας

Η ελληνική πλευρά εξετάζει κατά πόσο οι τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας αποτελούν μια προσπάθεια αποστολής πολιτικών και στρατιωτικών μηνυμάτων ή εάν σηματοδοτούν επιστροφή σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων και έντασης επί του πεδίου.

Τα μηνύματα από την Άγκυρα είχαν πληθύνει τους τελευταίους μήνες, ενώ οι προσπάθειες των υπουργών Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν για εξεύρεση κοινού τόπου είχαν οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Στόχος των επαφών ήταν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη σύνταξη συνυποσχετικού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ώστε το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών να παραπεμφθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.