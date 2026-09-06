Τραγωδία στην Τανάγρα: Κύμα θρήνου για τους δύο πιλότους – Σε λίγες ημέρες θα βάφτιζε την 5 μηνών κόρη του ο 37χρονος Σμηναγός

Βαρύ πένθος στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία μετά τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-4E Phantom II στην Τανάγρα, το μεσημέρι του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week 2026. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους οι δύο χειριστές του αεροσκάφους, ο Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών.

Η συντριβή του F-4E Phantom II

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης κατέπεσε στις 14:55, περίπου τρία ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, ενώ συμμετείχε στις εκδηλώσεις της Athens Flying Week.

Η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Ο Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών

«Ήταν ένας άγγελος» – Το συγκλονιστικό αντίο στον Δημήτριο Πέτρου

Η είδηση του θανάτου του Σμηναγού Δημήτριου Πέτρου βύθισε στο πένθος και τις τοπικές κοινωνίες με τις οποίες συνδεόταν.

Ο Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών

Ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, με ανάρτησή του μετέφερε τη θλίψη της τοπικής κοινωνίας των Πραμάντων για τον χαμό του 37χρονου πιλότου.

«Δημήτρη μου... Όλοι οι Πραμαντιώτες σήμερα θρηνούμε για τον άδικο χαμό σου!!!», έγραψε στην ανάρτησή του.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Βαΐτσης αναφέρθηκε στη σχέση του Σμηναγού με την περιοχή και την υπερήλικη γιαγιά του, λέγοντας: «Όταν επρόκειτο να πετάξει πάνω από τα Πράμαντα τηλεφωνούσε στην υπερήλικη γιαγιά του την κυρα Σταθούλα, της έλεγε ποια ώρα να βγει έξω από το σπίτι για να τον δει, να την χαιρετήσει από τον ουρανό...».

Σε σοκ βρίσκεται και η τοπική κοινωνία στο Πολυστάφυλο Πρέβεζας, το χωριό του πατέρα του.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας, Κωνσταντίνος Καραβίδας, μιλώντας για τον 37χρονο πιλότο, έκανε λόγο για θρήνο σε ολόκληρη την περιοχή.

«Ήταν ένας άγγελος..., όσο ζούσαν οι παππούδες, ερχόταν συνέχεια, το αγαπούσε το χωριό. Είναι μία αγαπητή οικογένεια. Ο πατέρας συνταξιούχος αστυνομικός και η μητέρα συνταξιούχος καθηγήτρια. Έχει και μία αδελφή...», ανέφερε.

Ο κ. Καραβίδας αποκάλυψε, παράλληλα, μια ακόμη ιδιαίτερα τραγική πτυχή της υπόθεσης. Ο Σμηναγός Δημήτριος Πέτρου επρόκειτο το επόμενο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στον Κατσικά Ιωαννίνων, όπου ζουν οι γονείς του, να βαφτίσει την πέντε μηνών κορούλα του.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα, για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του F-4E Phantom II.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το δυστύχημα.

«Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια», ανέφερε.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια του αεροπορικού σόου Athens Flying Week στην Τανάγρα.

Το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο αφότου ξεκίνησε την επίδειξή του, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν από κοντινή απόσταση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, οι Αρχές δεν είχαν κάποια μαρτυρία ότι ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός εκτόξευσης του αεροσκάφους.

Στο σημείο της συντριβής, όπου ξέσπασε άμεσα φωτιά, επιχείρησαν δύο ασθενοφόρα και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το αεροσκάφος κόπηκε στα δύο και εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δύο διαφορετικά σημεία.

Οι θεατές που βρίσκονταν στην περιοχή βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις εικόνες της συντριβής, ενώ από τη διοργάνωση της εκδήλωσης ξεκίνησε άμεσα η εκκένωση του χώρου.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα της αρμόδιας επιτροπής της Πολεμικής Αεροπορίας.