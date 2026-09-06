Προεδρική λιμουζίνα: Γιατί εισηγήθηκε την αγορά νέου θωρακισμένου οχήματος το ΗΜΥ; Επικαλείται «αντικειμενικά και τεχνοκρατικά κριτήρια»

Σε αντικειμενικά και τεχνοκρατικά κριτήρια, καθώς και στην αξιολόγηση των αναγκών και της κατάστασης των υφιστάμενων υπηρεσιακών οχημάτων, βασίστηκε η εισήγηση για την προμήθεια νέου θωρακισμένου οχήματος για τις μετακινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και υψηλόβαθμων επίσημων επισκεπτών, λέει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ).

Η ανακοίνωση εκδόθηκε με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με το αίτημα για αποδέσμευση των σχετικών πιστώσεων.

Η θέση της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας

Όπως αναφέρει η ΗΜΥ, η εισήγηση για την προμήθεια του θωρακισμένου οχήματος προέκυψε μετά από αξιολόγηση των αναγκών και της κατάστασης των υφιστάμενων υπηρεσιακών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας και υψηλόβαθμων επίσημων επισκεπτών.

Σύμφωνα με το Τμήμα, πρόκειται για την ίδια διαδικασία αξιολόγησης που εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις προμήθειας υπηρεσιακών οχημάτων για τις ανάγκες της δημόσιας υπηρεσίας.

Η διαδικασία, όπως σημειώνεται, εντάσσεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος και ακολουθεί τις πρόνοιες των περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Τομέα Κανονισμών Κ.Δ.Π. 504/2014.

Κονδύλι €595.000 για νέα θωρακισμένη λιμουζίνα

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών, με επιστολή προς τη Βουλή ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2026, η οποία διαβαθμίστηκε ως «απόρρητη», ζήτησε την αποδέσμευση κονδυλίου ύψους €595.000 για την αγορά καινούργιας θωρακισμένης λιμουζίνας για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Το νέο όχημα, σύμφωνα με την ίδια πληροφορία, θα διαθέτει σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τεχνολογίας και θα χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, αλλά και για τη μεταφορά αρχηγών κρατών που επισκέπτονται την Κύπρο.

Οι διαδικασίες για την προμήθεια του οχήματος, σύμφωνα με την ΗΜΥ, θα ξεκινήσουν μετά την ενημέρωση και την εξασφάλιση της συγκατάθεσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Το όχημα αναμένεται να παραληφθεί εντός 12 μηνών από την έναρξη των σχετικών διαδικασιών.

Η τοποθέτηση Χριστοδουλίδη για τη διαρροή

Στο ζήτημα της πρόθεσης αγοράς νέας θωρακισμένης λιμουζίνας αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτηρίζοντας «εσκεμμένη» τη διαρροή της σχετικής πληροφορίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο Πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η αγορά δεν ήταν εις γνώσιν του και ότι η δημοσιοποίηση της πληροφορίας είχε στόχο να πλήξει τον ίδιο.

Την ίδια ώρα, ως έγινε γνωστόν, η απόφαση για την αγορά καινούργιας θωρακισμένης λιμουζίνας λήφθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών, μέσω της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, ενώ η κάλυψη του σχετικού κονδυλίου εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2026.

Αναφερόμενος στη δημοσιοποίηση της πληροφορίας, ο κ. Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για σκόπιμη διαρροή. Ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι τέτοιες κινήσεις, κατά την άποψή του, πλήττουν την αξιοπιστία του δημόσιου βίου.

Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλίδης προειδοποίησε ότι τέτοιες πρακτικές ενδέχεται τελικά να έχουν αρνητικές συνέπειες για όσους τις αναλαμβάνουν.