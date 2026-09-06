«Επιμένει» η ζέστη: Στους 38°C σήμερα, πότε πέφτει ο υδράργυρος

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Κυρίως αίθριος ο καιρός σήμερα – Μικρή άνοδος τη Δευτέρα και σταδιακή πτώση από την Τρίτη

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα προσήνεμα παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο τη Δευτέρα, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένεται σταδιακά μικρή πτώση.

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