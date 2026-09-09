Οι δικαστικές διαμάχες, η ρήξη με την αδελφή του και η νοσηλεία που σημάδεψε τα τελευταία χρόνια του Γιώργου Μαζωνάκη

Τα τελευταία χρόνια, η προσωπική και οικογενειακή ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σειράς έντονων εξελίξεων, με τις σχέσεις του με τα μέλη της οικογένειάς του να οδηγούνται σε οριστική ρήξη, όπως καταγράφει το CNN.

Η δικαστική αντιπαράθεση με την αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη, είχε ξεκινήσει ήδη από τον Μάιο του 2024 και συνδέεται με τη διαχείριση της περιουσίας και των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Η Βάσω Μαζωνάκη είχε αναλάβει για πολλά χρόνια τον ρόλο της προσωπικής του μάνατζερ, αποτελώντας ένα από τα πρόσωπα της απόλυτης εμπιστοσύνης του.

Η κρίση μεταξύ των δύο πλευρών κλιμακώθηκε τον Μάιο του 2024, όταν ο τραγουδιστής προσέφυγε στη Δικαιοσύνη καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα, με στόχο, όπως αναφέρει το CNN, να προστατεύσει τα περιουσιακά του στοιχεία.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρέθηκε η διαχείριση τουριστικής εταιρείας, η οποία αρχικά έφερε την επωνυμία VGD Residences και δραστηριοποιείται σε Μύκονο, Πάρο, Κρήτη και Λουτράκι. Ο Γιώργος Μαζωνάκης υποστήριξε ότι από την πλευρά της αδελφής του έγιναν μεταβιβάσεις μετοχών και αλλαγές στην εταιρεία χωρίς να έχει προηγουμένως ενημερωθεί.

Παράλληλα, μέσω των δικηγόρων του, προσέφυγε στο Πρωτοδικείο Αθηνών καταθέτοντας δύο αγωγές λογοδοσίας. Με αυτές ζητούσε πλήρη και αναλυτική ενημέρωση και έλεγχο των οικονομικών στοιχείων που είχαν τεθεί υπό τη διαχείριση της αδελφής του κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Η δικαστική διαμάχη, σύμφωνα με το CNN, είχε ως αποτέλεσμα να διαρραγούν πλήρως οι σχέσεις του τραγουδιστή με το οικογενειακό του περιβάλλον. Ο ίδιος απομακρύνθηκε και από τους γονείς του, καθώς, όπως έχει δηλώσει σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις στην εκπομπή «Super Κατερίνα», δεν τάχθηκαν στο πλευρό του. «Το πράγμα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ξέρετε», είχε χαρακτηριστικά αναφέρει.

Η εισαγγελική παραγγελία και η νοσηλεία

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή τον Αύγουστο του 2025, όταν στο ζήτημα ενεπλάκη και η Δικαιοσύνη σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή.

Όπως αναφέρει το CNN, στις 14 Αυγούστου 2025 ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη σε δημόσια ψυχιατρική κλινική που εφημέρευε, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία που υπέβαλαν ο πατέρας και η αδελφή του. Η εισαγωγή του προηγήθηκε ελέγχου από δύο ψυχιάτρους, οι οποίοι αξιολόγησαν την κατάστασή του.

Ο ίδιος, μέσω του δικηγόρου του, υποστήριξε ότι οδηγήθηκε για νοσηλεία χωρίς να το γνωρίζει και κατηγόρησε μέλη της οικογένειάς του ότι «τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί».

Την ίδια ώρα, η οικογένειά του εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υποστήριζε ότι η Βάσω Μαζωνάκη δεν είχε άμεση εμπλοκή στη συγκεκριμένη διαδικασία εγκλεισμού.

Οι εξελίξεις αυτές ήρθαν ενώ ο τραγουδιστής είχε προγραμματίσει να εμφανιστεί στο Fever τον χειμώνα του 2025.