Η Google ρίχνει €13 δισ. στη Φινλανδία - Η μεγαλύτερη επένδυσή της στην Ευρώπη

Η Google ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα επενδύσει τουλάχιστον 13 δισεκατομμύρια ευρώ (15 δισεκατομμύρια δολάρια) σε ψηφιακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων κέντρων δεδομένων για την τροφοδοσία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, στη Φινλανδία τα επόμενα δύο χρόνια.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση της Google στην Ευρώπη και μια απόδειξη της ηγετικής θέσης της Φινλανδίας στην υπεύθυνη κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι οι επενδύσεις περιελάμβαναν «έργα καθαρής ενέργειας».

Η επένδυση περιλαμβάνει κέντρα δεδομένων και υποστηρικτικές υποδομές, καθώς και συνεργασίες στους Δήμους Hamina, Kajaani, Muhos και Vaala.

Η υποδομή θα τροφοδοτήσει αρκετές από τις υπηρεσίες του τεχνολογικού γίγαντα, συμπεριλαμβανομένου του chatbot τεχνητής νοημοσύνης Gemini.

Η Google δήλωσε ότι οι επενδύσεις κάλυψαν επίσης «έργα καθαρής ενέργειας και ειδικά κονδύλια για τη φύση και την κοινότητα για την υποστήριξη της τοπικής βιοποικιλότητας, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού».

«Η απόφαση της Google αποτελεί σαφή απόδειξη των δυνατοτήτων μας. Η αξία της οικονομίας δεδομένων εκτείνεται πολύ πέρα από τις άμεσες επενδύσεις στην τόνωση της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Petteri Orpo σε ανακοίνωση.

«Η εμβάθυνση της συνεργασίας μας με την Google θα προσφέρει διαρκή οφέλη και για τα δύο μέρη», πρόσθεσε.

Από την αγορά ενός πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας και τη μετατροπή του σε κέντρο δεδομένων στην παράκτια πόλη Χαμίνα το 2009, η Google έχει σταδιακά αυξήσει την παρουσία της στη χώρα.

Η φάση κατασκευής των νέων επενδύσεων αναμένεται το 2027 και το 2028 και η Google εκτιμά ότι θα ενισχύσει το ΑΕΠ της Φινλανδίας κατά 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και θα «υποστηρίζει περισσότερες από 37.000 θέσεις εργασίας» σε όλη τη σκανδιναβική χώρα.

Εκτιμάται ότι 16.000 από αυτές τις θέσεις εργασίας θα αφορούν τον κατασκευαστικό τομέα.

Μετά τη φάση κατασκευής, η λειτουργία της «ψηφιακής υποδομής» θα υποστηρίξει περίπου 7.000 θέσεις εργασίας ετησίως, συμπεριλαμβανομένων «επιτόπιων εγκαταστάσεων και τεχνικών ρόλων, προμηθευτών εξοπλισμού και υπηρεσιών σε προηγούμενα στάδια, και των τοπικών καταστημάτων, εστιατορίων και παροχών που υποστηρίζονται από αυτούς τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους».

Με το δροσερό κλίμα και την σχετικά σταθερή και φθηνή ηλεκτρική ενέργεια χάρη στους πυρηνικούς σταθμούς, καθώς και στην εκτεταμένη αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια, η Φινλανδία έχει δει μια άνθηση στα κέντρα δεδομένων τα τελευταία χρόνια, με δεκάδες να βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή.

Η προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα αποτελεί προτεραιότητα για την δεξιά Kυβέρνηση του Πρωθυπουργού, καθώς η σκανδιναβική χώρα αντιμετωπίζει ρεκόρ ανεργίας και υποτονική οικονομική ανάπτυξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ