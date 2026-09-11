ΕΚΤΑΚΤΟ: Κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Βαρύτατη ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, άσκησε σήμερα η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του ζευγαριού των γιατρών που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μετά την άσκηση της δίωξης, όπως αναφέρει το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον ανακριτή. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για την υπόθεση.

Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου

Απροσδιόριστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, επικαλούμενο την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτάσε τη σορό του τραγουδιστή.

Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή.

Πλέον, κρίσιμα θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του.

Σύμφωνα με το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, παρούσα κατά τη διάρκεια της ιατροδικαστικής διαδικασίας ήταν και η Μαρία Γεραμάνη, η τεχνικός σύμβουλος που όρισε η πλευρά των δύο συλληφθέντων γιατρών του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή.

Οι δύο γιατροί, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, καθώς σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης.

Όπως αναφέρει το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής η Ασφάλεια Αθηνών δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα τόσο για τις τελευταίες ώρες πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή όσο και για τον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου.

Κρίσιμη θέση στην έρευνα καταλαμβάνουν οι καταθέσεις των εμπλεκομένων, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τα δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, αλλά και το καθεστώς αδειοδότησης του εξοπλισμού που εντοπίστηκε στον χώρο.