Σαουδική Αραβία: Αντίστροφη μέτρηση για την επανεκκίνηση του αγωγού Ανατολής-Δύσης

Το πετρέλαιο θα ξαναρχίσει να ρέει στον αγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας εντός των επόμενων ημερών, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

Νωρίτερα, το Ριάντ αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά τον αγωγό και ανέστειλε τη φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα, λόγω επιθέσεων από οργανώσεις που σχετίζονται με το Ιράν.

Διευκρινίζοντας ότι πρόκειται μόνο για μια «εκτίμηση», ο Κρις Ράιτ είπε ότι θεωρεί ότι το κλείσιμο του αγωγού θα κρατήσει «μερικές ημέρες».

Σημείωσε, επίσης, ότι η Σαουδική Αραβία λαμβάνει μέτρα για να διοχετεύσει περισσότερο πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, με τη βοήθεια του αμερικανικού στρατού.

Ο αγωγός Ανατολής-Δύσης μήκους 1.200 χιλιομέτρων, ο οποίος διατρέχει την Αραβική Χερσόνησο, λειτουργεί ως η κύρια οδός εξαγωγής πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή κατά τους τελευταίους έξι μήνες, ενώ τα στενά μεταξύ Ιράν και Ομάν έχουν κλείσει σε μεγάλο βαθμό λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ο αγωγός μετέφερε 4 έως 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 4% έως 5% της παγκόσμιας προσφοράς.

Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μια αμερικανική στρατιωτική υπηρεσία εργάζεται για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών με τη Σαουδική Αραβία, την ώρα που το βασίλειο αντιμετωπίζει επιθέσεις κυρίως από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (Centcom) «διαθέτει μια μονάδα επί τόπου για να βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών και να σχεδιάσει τη στήριξη των σαουδαραβικών δυνάμεων», διευκρίνισε ο εν λόγω αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι Χούθι εξαπέλυσαν μια επίθεση-αστραπή και κατάφεραν να καταλάβουν όλα τα παράλια της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, μεταξύ των οποίων και το Στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Η οργάνωση επιτέθηκε επίσης σε πολλές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, τη μεγαλύτερη εξαγωγό αργού στον κόσμο, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να ξεπεράσει το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Axios, που επικαλέστηκε Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αρνήθηκε να διατάξει πλήγματα εναντίον των Χούθι, όπως του ζήτησε το Ριάντ. Το Σάββατο παραδέχτηκε ότι οι Χούθι είχαν ζητήσει από την Ουάσιγκτον να μην παρέμβει.

Πηγή: ΚΥΠΕ